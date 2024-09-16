Владимир Сальников: «Ковентри понимает суть мирового спорта. Все относятся к ней с уважением. Спортсмены ее знают, а она знает их нужды»
Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Ковентри Ковентри вошла в состав кандидатов на пост главы Международного олимпийского комитета.
«Она производит в общении хорошее впечатление. Мы с ней, в частности, вместе выходили на последнее награждение на Олимпийских играх в Рио‑де‑Жанейро.
Можно поздравить уже с самим фактом выдвижения. Она как двукратная олимпийская чемпионка понимает суть мирового спорта. Все относятся к ней с уважением. Спортсмены ее знают, а она знает их нужды.
Тот факт, что она представляет Африку, говорит о многом, что ей доступен широкий диапазон в понимании проблем, которые существуют в спорте, — сказал Сальников.
7 человек вошли в список кандидатов на пост главы МОК: Коу, Ковентри, Самаранч-младший, Элиаш, Ватанабе, Хусейн и Лапартьен
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