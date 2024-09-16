Александр Жулин: «Трусовой нужна мотивация. Если она ее найдет, то мало никому не покажется»

Жулин считает, что мотивацией для Трусовой может стать допуск к Олимпиаде.

14-15 сентября Александра Трусова (после замужества Игнатова) выступила на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге. Решение о продолжении карьеры она еще не приняла.

— Саше нужна мотивация. Если она ее найдет, то мало никому не покажется. Ну, а если нет…

— Что может стать новой целью в карьере для нее?

— Допуск на Олимпиаду, — сказал Жулин.

С марта 2022 года российские фигуристы отстранены от международных соревнований ISU.

А что, если Трусова – новая Туктамышева? У нее есть все, чтобы вернуться надолго