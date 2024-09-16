Александр Жулин: «Трусовой нужна мотивация. Если она ее найдет, то мало никому не покажется»
Жулин считает, что мотивацией для Трусовой может стать допуск к Олимпиаде.
14-15 сентября Александра Трусова (после замужества Игнатова) выступила на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге. Решение о продолжении карьеры она еще не приняла.
— Саше нужна мотивация. Если она ее найдет, то мало никому не покажется. Ну, а если нет…
— Что может стать новой целью в карьере для нее?
— Допуск на Олимпиаду, — сказал Жулин.
С марта 2022 года российские фигуристы отстранены от международных соревнований ISU.
А что, если Трусова – новая Туктамышева? У нее есть все, чтобы вернуться надолго
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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