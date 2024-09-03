Жулин о контрольных прокатах: «Не ожидал, что Трусова появится в списке. Всем интересно посмотреть, в какой она форме»

Александр Жулин высказался об участии Александры Трусовой в контрольных прокатах

Трусова вошла в список участниц контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию, которые пройдут в Санкт-Петербурге 14-15 сентября.

«Не знаю, сильнейшие ли фигуристы попали в список или нет, но в списке нет некоторых опытных пар, а есть те, кто только вышел из юниоров. Для меня немного непонятно.

Если говорить про Трусову, не ожидал, что она появится в этом списке. Саша очень известная личность, всем интересно посмотреть, в какой она форме», – сказал Жулин .

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