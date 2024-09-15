Трусова о возможном возвращении на соревнования: «Если я приму решение, все об этом узнают, если нет – все тоже будет понятно»

Трусова рассказала, когда примет решение по поводу выступлений в сезоне.

14-15 сентября Александра Трусова (после замужества – Игнатова) выступила с новыми программами на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.

Фигуристка не участвовала в соревнованиях с ноября 2022 года.

«Я решила подумать несколько дней. Я просто показала программы. Сейчас выдохну.

Мне нужно время. Если я приму решение, все об этом узнают, если нет – все тоже будет понятно», – сказала Трусова.

✍️ «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами выпусков, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!