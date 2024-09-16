А что, если Трусова – новая Туктамышева? У нее есть все, чтобы вернуться надолго

Идейная трансформация Александры Трусовой за 2,5 года по-хорошему впечатляет:

«Ненавижу этот спорт, больше никогда не выйду на лед!»

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«Я приняла все, что есть в моей жизни. Я хочу попробовать вернуться, мне интересно».

Да, пожалуй, сравнение тех пекинских эмоций, случайно попавших в эфир, со свежим спокойным интервью не вполне корректно. Но сказанное и в феврале-2022, и накануне – все равно результат ее рефлексии, пережитого и много раз обдуманного.

Интерес победил – хотя бы сейчас, для контрольных прокатов. Не желание доказать, довыиграть, прыгнуть как раньше и столько, сколько раньше – а именно интерес просто покататься. Без обязательств и титульных целей.

И это может быть самой сильной и здоровой подпиткой для Трусовой, которая еще не приняла решение. Но вот-вот примет .

Со старта взрослой карьеры ею двигали амбиции, что, конечно, нормально и правильно для любого спортсмена. Но постепенно, накапливая серебро и бронзу, Саша будто нажила навязчивую идею: «У всех есть золото, а у меня нет» , – ровно это выплеснулось в Пекине на Этери Тутберидзе.

Кто знает, а вдруг отчасти поэтому осенью 2022-го – уже в команде Светланы Соколовской – у Трусовой не пошло.

Возможно, олимпийская рана еще не зажила, одержимость большой победой не ушла, а дорога на международные турниры закрылась. Множить поражения на внутренних стартах Саше точно не хотелось, и она пропала с соревнований (пусть и не очень изящно – вы помните историю с градусником и завтраком в компании сборников ).

Сейчас перед нами другая Трусова:

● новая жизнь, которой не живет никто из ее потенциальных соперниц на Гран-при.

Трусовой уже 20, она замужем, состоялась в спорте, в шоу-бизнесе, да даже просто в бизнесе, обеспечила себя. А впереди еще море проектов. В этом раскладе тренировки, соревнования и поездки по этапам в репликах самой Саши выглядят уже не столько инструментом к достижению целей, сколько романтичной отдушиной;

● тем более с новой философией, рефрен которой – смирение, раскованность, полное понимание себя.

«Я осознала какие-то вещи. Мне нравится кататься».

«Я ценю свои достижения».

«Во мне что-то поменялось, у меня больше не будет давления».

Да что там, ей даже без разницы, как назовут в СМИ – Трусова или Игнатова. Оба варианта устраивают.

Стоит ли при таком раскладе всерьез беспокоиться о результатах? Наличие или отсутствие победы в условном Красноярске ничего не поменяет в прекрасном резюме Трусовой;

● новый (старый) тренер – к которому не надо привыкать и с которым налажен диалог. Вероятно, Евгений Плющенко не приведет Трусову к большой победе – как не привел, когда она была недалеко от пика. Но на этом этапе он готов сопровождать, не мешать, не навязывать.

Да, травмы и их последствия уже не исчезнут – Трусова признает, что кататься стало тяжелее, чем раньше. Это не проговаривается, но очевидно: олимпийской формы-2022 тоже уже не будет. Но это не так важно.

Важнее – ее любопытство и непринужденный настрой, которые пока перевесили.

А контрольные прокаты вряд ли оглушили Сашу – объективно, она не плоха, квад не так уж далек, а выносливость подтянется чуть более плотными тренировками. Да, тело теперь другое, но уж выносливость в 20 лет нарабатывается/возвращается очень легко. Тем более Трусову не требуется собирать с нуля. А там, может, возникнет и вариант с Олимпиадой-2026 – ну вдруг?

Если она преисполнилась в желании кататься, то вторая глава карьеры может растянуться на годы. Что, если Трусова – новая Туктамышева? По статусу, опыту, отношению к спорту как к развлечению и способу самовыражения.

В конце концов, если нравится кататься не только в шоу, то почему этого не делать?

Нашему фигурному катанию точно будет лучше с Трусовой, чем без.

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Фото: vk.com/ska ; РИА Новости /Александр Вильф