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Татьяна Тарасова: «Меня Трусова очень удивит, если по итогу сможет выйти на лед на контрольный прокат»

Татьяна Тарасова заявила, что Александра Трусова удивит ее участием в прокатах

Серебряный призер Олимпиады-2022 вошла в предварительный список участниц контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. Она числится в заявке как Александра Трусова-Игнатова.

Прокаты состоятся 14–15 сентября в Санкт-Петербурге. Фигуристка не выступала на соревнованиях с 2022 года.

«Трусова пока еще не вернулась в большой спорт, но делает попытку, чему я очень рада. Меня она очень удивит, если по итогу сможет выйти на лед на контрольный прокат», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoТатьяна Тарасова
logoсборная России
женское катание
logoМатч ТВ
logoАлександра Трусова
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