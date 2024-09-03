Татьяна Тарасова: «Меня Трусова очень удивит, если по итогу сможет выйти на лед на контрольный прокат»
Татьяна Тарасова заявила, что Александра Трусова удивит ее участием в прокатах
Серебряный призер Олимпиады-2022 вошла в предварительный список участниц контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. Она числится в заявке как Александра Трусова-Игнатова.
Прокаты состоятся 14–15 сентября в Санкт-Петербурге. Фигуристка не выступала на соревнованиях с 2022 года.
«Трусова пока еще не вернулась в большой спорт, но делает попытку, чему я очень рада. Меня она очень удивит, если по итогу сможет выйти на лед на контрольный прокат», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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