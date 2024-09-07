Волочкова о хейтерах Трусовой: «Да пошли они, пусть на себе крест поставят»

Заслуженная артистка РФ балерина Анастасия Волочкова раскритиковала хейтеров фигуристки Александры Игнатовой (Трусовой).

Спортсменка не соревновалась с 2022 года. Она планирует выступить на контрольных прокатах сборной России 14-15 сентября.

– Многие уже поставили крест на ее спортивной карьере.

– На многих успешных людях пытаются ставить крест, это делают те, кто никак в жизни не состоялся и ничего не сделал. Пусть они ставят крест на себе и своих могилах, а могилы – это их никчемные души. Да кто эти люди – это не люди, это персонажи из разряда людей, которых нафиг в музей.

Кто на ней крест поставил? Пока она в силах и хочет достигать новых высот, все получится. А судьи кто? Главный судья в нашей жизни – совесть. Этих хейтеров никто не знает, а Сашу Трусову знает весь мир. Есть лидеры – Загитова, Щербакова, Валиева, моя любимая Трусова, и они приносили и приносят славу России, а писать гадости… Да пошли они, пусть на себе крест поставят, – сказала Волочкова.

Трусова – серебряный призер Олимпийских игр 2022 года. После свадьбы фигуристка взяла фамилию Игнатова.