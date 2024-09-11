Если бы наших фигуристов вернули прямо сейчас – кто реальный топ для мира?
Российские фигуристы открывают третий сезон без международных стартов – на контрольных прокатах в Петербурге (14-15 сентября).
Несмотря на привычную изоляцию, сравнений с мировыми лидерами не избежать. А кто из этой сборной был бы в топе и за пределами домашних площадок?
Аделия Петросян
Пожалуй, самый тревожный итог отстранения России – спад в женском катании: твердо верится лишь в 17-летнюю Аделию Петросян.
Прошлый сезон она провела убедительно: победы на всех стартах, кроме чемпионата страны по прыжкам, где одолеть 12-летнюю Маргариту Базылюк не смог никто.
Аделия – единственная фигуристка, не просто заходившая на ультра-си в прокатах, но и стабильнее всех их исполнявшая. Да, были сбои, падения, но Петросян успешно приземляла и тройной аксель, и квады – флип и тулуп.
На каждом соревновании она привозила соперницам по 10-20 баллов, выглядела действительно по-чемпионски. Вряд ли Петросян затерялась бы среди Каори Сакамото, Луны Хендрикс и Изабо Левито, которые берут компонентами и чистым катанием. У Аделии на это найдется ответ и в виде оценки за технику, и в прогрессе презентации.
А вот за Петросян как будто никого настолько же грозного. Есть Софья Муравьева, но она потеряла стабильность на трикселе, да и травмы пока мешают. Остальные наши девушки либо не проходили бы по возрасту, либо оставались в тени.
Владислав Дикиджи
Главное открытие прошлого сезона. Само собой, на международке его оценки были бы ниже, чем на щедрых внутренних турнирах. Но сравнить баллы все равно хочется – 293,74 принесли серебро чемпионата России, а у бронзового призера чемпионата мира Адама Сяо Хим Фа – 284,39, пусть и с провалом в короткой.
Дикиджи показал непривычную для наших парней стабильность – не выпадал из призов на протяжении всего сезона. Еще у него мощный контент и потенциал в плане медийности, все-таки Владислав – звезда тиктока. Пока проседают выносливость и вторая оценка, но обычно и то, и другое можно наработать со временем.
А еще Дикиджи – второй фигурист в истории, которому покорился четверной аксель (пока на тренировке). Уже этот штрих раскрывает бездну его технического потенциала.
Как Влад справится с новым статусом фаворита, узнаем чуть позже – контрольные прокаты в Питере, видимо, вылетают из-за простуды.
Евгений Семененко
Двукратный чемпион России и победитель Спартакиады – первый номер сборной. Семененко не всегда хватает стабильности на выездах, зато есть уверенность в себе, оригинальные программы и богатый опыт.
До отстранения Евгений успел попасть в топ-10 на всех главных стартах: Олимпиаде (8-е место), ЧМ (8), Евро (5), поднимался на пьедестал Гран-при Канады. За границей его точно не забыли и котируют.
За последние два сезона стало понятно, что Евгений умеет подводиться к большим турнирам. Все это позволило бы ему бороться за призы на каждом международном старте, вплоть до чемпионата мира.
Петр Гуменник
Вам тоже кажется, что Гуменнику будто бы тесно в пределах нашей фигурки? Темы, костюмы, музыка (не только Rammstein), какая-то общая выправка/подача/порода кричат об этом.
Формально – даже с двумя подряд медалями ЧР – Петр не лидер внутренних сезонов, но его потенциальный набор великолепен: в прошлом сезоне более ценная заявка на произвольную программу была только у Малинина и Сяо Хим Фа.
Возмужав, Гуменник потянул выше и вторую оценку – понятно, что с оговорками про домашнее судейство, но прогресс очевиден. Нестабильность, разумеется, не может радовать, но кто в мировой элите сейчас надежен и неуязвим?
Анастасия Мишина – Александр Галлямов
Вид, в котором острее всего ощущается отсутствие наших – конечно, пары.
Мишина и Галлямов, оставшись единственным топ-дуэтом Тамары Москвиной, не забуксовали, а только прибавляют. В прошлом сезоне выиграли все, не оставив и шанса вечным соперникам Бойковой – Козловскому.
Почти на каждом турнире они ставили мировые рекорды. Да, здесь снова играет роль домашнее судейство, но уровень российских пар настолько выше иностранных, что в рекордные баллы веришь куда охотнее, чем в золото ЧМ канадцев или японцев.
Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
Для мировой фигурки большая потеря, что дуэль наших пар проходит за закрытой дверью.
Бойкова и Козловский сменили тренеров год назад и теперь надеются на победы уже под руководством Этери Тутберидзе. Ход казался рискованным – до перехода Александра и Дмитрий провели победный сезон с Москвиной, а в прошлом году раз за разом уступали Мишиной и Галлямову. Но боевой настрой и работа над четверными элементами обещают подъем интриги в этой гонке.
Для понимания уровня наших пар и иностранных: победители ЧМ Стеллато-Дудек и Дешам не попали бы даже в тройку на чемпионате России.
Алена Косторная (но без Куницы)
Здесь требуется двойная фантазия: из допущений – уже не только разбан России, но и желание/способность Косторной выдерживать суровые стандарты одиночного катания.
«Зачем нужен одиночник, который не может делать в произвольной программе семь прыжковых элементов? Если у меня будет три из семи, то кому это нужно?» – бронебойный аргумент от самой Алены.
И все же если представить: Косторная, бравшая Евро и финал Гран-при в, возможно, самую конкурентную эпоху, украсила бы международные турниры и сейчас. При ней по-прежнему статус, харизма, уважение судей, особая выразительность на льду.
С тройным акселем-2019 Алена боролась бы за победу на всех стартах, но даже без – уверенно держалась бы в топе.
Александра Степанова – Иван Букин
На Олимпиаде в Пекине они финишировали 6-ми. Три дуэта из стоящих впереди давно покинули танцевальную очередь, два других – существенно старше. Да, это совсем уж примитивная прикидка, но у судей были основания заново присмотреться к дуэту, который уже десятилетие держит высокий уровень.
Виртуально Степанова с Букиным из 2022-го действительно продвигались бы к наградам в новом олимпийском цикле; но по факту пропустили сезон после Игр, а вернулись, объективно, не в той же форме.
Они уверенные лидеры внутренних стартов, не растеряли обаяние, кураж и гармонию в паре. Но танцы в России и в мире теперь развиваются совершенно по-разному с точки зрения тактики, идей, находок.
Вероятно, именно этому виду консервация навредит больше всего.
Бонус: Александра Трусова
Раз уж она планирует выход на лед в Санкт-Петербурге, то хотя бы на этом отрезке имеет отношение к сборной – а значит, и к аккуратному сравнению с остальным миром.
Для фигурного катания Трусова, пожалуй, более весомый персонаж, чем та же Косторная, превосходящая ее по титулам. Возвращение Александры в 20 лет – событие независимо от реальных мотивов, последствий и текущих кондиций.
Даже в шоу-форме Трусова – хэдлайнер любого старта. Вопрос только: состоится ли у нее хоть какой-нибудь?
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко Григорий Сысоев, Александр Вильф, Алексей Даничев; Alexander Kulebyakin/Global Look Press
1. Не было за последние два сезона у Евгения больших турниров. Ни у Евгения ни у любого другого фигуриста России.
2. Российские мальчики на внутренних стартах и они же на международных это две большие разницы. Как только наши юноши встречают конкурентов в лице иностранных фигуристов, то у россиян ужас и страх в глазах. Бывают редкие исключения, но не больше раза за карьеру у каждого парня. Я не знаю почему, но это так.
Ещё недавно на шоу Авербуха крутили с Куницей этот жуткий запрещённый элемент, где партнёршу раскручивают за ноги, причём в двух номерах подряд.
Есть простой и при этом достаточно точный способ оценить международные перспективы спортсмена по внутренним стартам - если из домашних оценок вычесть 10 баллов (стоимость домашних грибов относительно международного судейства), то получится примерная оценка на международке. Если спортсмен катает давно, 2-3 сезона по взрослым, то эта дельта еще меньше, баллов 5.
Исходя из этой логики, можно сделать вывод, что Петросян на международке набирала бы 236-242 (см. ее 246-252 на ЧР и Спартакиаде) и с отрывом была бы чемпионкой мира. Муравьева бы набрала 229 и с прокатом как на ЧР обошла бы Сакамото с ее 222,96. Ксюша Синицына - 210-215 баллов (она уже набирала 205 на международке два года назад, будучи на правах бедной родственницы от ФФКР - сейчас она как минимум в ТОП-4 в России), это уровень борьбы за серебро-бронзу ЧМ. Аня Фролова - 207-215, там же (Аня относительно Ксюши была бы чуть ниже, особенно по ходу сезона, т.к. у нее нет оценок на взрослой международке, а по юниорам она набирала скромные 182 аж 4 года назад).
Яметова, Горбачева, Садкова катались бы на уровне 200-210 баллов (Алина и Даша при этом много косячили) - для Вероники это борьба за серебро-бронзу ЧЕ и бронзу ЧМ. Алина с Дашей не прошли бы по возрасту - Горбачева июльская, Садкова 2008 года. Трусова, которая теперь Игнатова, с ее катанием сезона 22-23 боролась бы также за серебро-бронзу ЧЕ и бронзу ЧМ.
Короче говоря, любая из перечисленных девушек была бы в топе, Соня Муравьева с большой вероятностью выиграла бы ЧМ или как минимум серебро, Аделия затащила бы ЧМ в одну калитку. Кстати, Лиза Туктамышева, если бы сохранила свой уровень - а при мотивации борьбы за ЧМ ей бы ничего не мешало прыгать свой контент образца 2022-23 - также обыграла бы Сакамото, не говоря уже о всех остальных. Конечно, по сравнению с олимпийским циклом у нас есть серьезная просадка в топах, но допусти наших до соревнований и с тремя квотами, минимум по два первых места на пьедестале ФГП/ЧЕ/ЧМ, как обычно, были бы нашими, даже с учетом падения общего уровня российской женской одиночки.
Что касается парней, там все просто - никто из наших не катает заведомо лучше Адама, но как минимум Дикиджи, Семененко и Гуменник могут смело претендовать на серебро-бронзу ЧЕ. На ЧМ никто до пьедестала бы не добрался, но любой из них смело мог бы быть в шестерке, после Малинина, Кагиямы, Сяо Хим Фа, Шомы.
Две пары, МГ и БК, безальтернативно были бы первыми и вторыми на международке, третья пара, ЧЯ или ОГ, при чистых прокатах могли бы стать третьими. Их уровень уж точно выше канадской пенсионерской пары.
В танцах от участия наших ничего бы не изменилось. Степанова-Букин не входят в первую пятерку, остальные тем более.