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Если бы наших фигуристов вернули прямо сейчас – кто реальный топ для мира?

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Российские фигуристы открывают третий сезон без международных стартов – на контрольных прокатах в Петербурге (14-15 сентября).

Несмотря на привычную изоляцию, сравнений с мировыми лидерами не избежать. А кто из этой сборной был бы в топе и за пределами домашних площадок?

Аделия Петросян

Пожалуй, самый тревожный итог отстранения России – спад в женском катании: твердо верится лишь в 17-летнюю Аделию Петросян.

Прошлый сезон она провела убедительно: победы на всех стартах, кроме чемпионата страны по прыжкам, где одолеть 12-летнюю Маргариту Базылюк не смог никто.

Аделия – единственная фигуристка, не просто заходившая на ультра-си в прокатах, но и стабильнее всех их исполнявшая. Да, были сбои, падения, но Петросян успешно приземляла и тройной аксель, и квады – флип и тулуп.

На каждом соревновании она привозила соперницам по 10-20 баллов, выглядела действительно по-чемпионски. Вряд ли Петросян затерялась бы среди Каори Сакамото, Луны Хендрикс и Изабо Левито, которые берут компонентами и чистым катанием. У Аделии на это найдется ответ и в виде оценки за технику, и в прогрессе презентации.

А вот за Петросян как будто никого настолько же грозного. Есть Софья Муравьева, но она потеряла стабильность на трикселе, да и травмы пока мешают. Остальные наши девушки либо не проходили бы по возрасту, либо оставались в тени.

Владислав Дикиджи

Главное открытие прошлого сезона. Само собой, на международке его оценки были бы ниже, чем на щедрых внутренних турнирах. Но сравнить баллы все равно хочется – 293,74 принесли серебро чемпионата России, а у бронзового призера чемпионата мира Адама Сяо Хим Фа – 284,39, пусть и с провалом в короткой.

Дикиджи показал непривычную для наших парней стабильность – не выпадал из призов на протяжении всего сезона. Еще у него мощный контент и потенциал в плане медийности, все-таки Владислав – звезда тиктока. Пока проседают выносливость и вторая оценка, но обычно и то, и другое можно наработать со временем.

А еще Дикиджи – второй фигурист в истории, которому покорился четверной аксель (пока на тренировке). Уже этот штрих раскрывает бездну его технического потенциала.

Как Влад справится с новым статусом фаворита, узнаем чуть позже – контрольные прокаты в Питере, видимо, вылетают из-за простуды.

Евгений Семененко

Двукратный чемпион России и победитель Спартакиады – первый номер сборной. Семененко не всегда хватает стабильности на выездах, зато есть уверенность в себе, оригинальные программы и богатый опыт.

До отстранения Евгений успел попасть в топ-10 на всех главных стартах: Олимпиаде (8-е место), ЧМ (8), Евро (5), поднимался на пьедестал Гран-при Канады. За границей его точно не забыли и котируют.

За последние два сезона стало понятно, что Евгений умеет подводиться к большим турнирам. Все это позволило бы ему бороться за призы на каждом международном старте, вплоть до чемпионата мира.

Петр Гуменник

Вам тоже кажется, что Гуменнику будто бы тесно в пределах нашей фигурки? Темы, костюмы, музыка (не только Rammstein), какая-то общая выправка/подача/порода кричат об этом.

Формально – даже с двумя подряд медалями ЧР – Петр не лидер внутренних сезонов, но его потенциальный набор великолепен: в прошлом сезоне более ценная заявка на произвольную программу была только у Малинина и Сяо Хим Фа.

Возмужав, Гуменник потянул выше и вторую оценку – понятно, что с оговорками про домашнее судейство, но прогресс очевиден. Нестабильность, разумеется, не может радовать, но кто в мировой элите сейчас надежен и неуязвим?

Анастасия Мишина – Александр Галлямов

Вид, в котором острее всего ощущается отсутствие наших – конечно, пары.

Мишина и Галлямов, оставшись единственным топ-дуэтом Тамары Москвиной, не забуксовали, а только прибавляют. В прошлом сезоне выиграли все, не оставив и шанса вечным соперникам Бойковой – Козловскому.

Почти на каждом турнире они ставили мировые рекорды. Да, здесь снова играет роль домашнее судейство, но уровень российских пар настолько выше иностранных, что в рекордные баллы веришь куда охотнее, чем в золото ЧМ канадцев или японцев.

Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

Для мировой фигурки большая потеря, что дуэль наших пар проходит за закрытой дверью.

Бойкова и Козловский сменили тренеров год назад и теперь надеются на победы уже под руководством Этери Тутберидзе. Ход казался рискованным – до перехода Александра и Дмитрий провели победный сезон с Москвиной, а в прошлом году раз за разом уступали Мишиной и Галлямову. Но боевой настрой и работа над четверными элементами обещают подъем интриги в этой гонке.

Для понимания уровня наших пар и иностранных: победители ЧМ Стеллато-Дудек и Дешам не попали бы даже в тройку на чемпионате России.

Алена Косторная (но без Куницы)

Здесь требуется двойная фантазия: из допущений – уже не только разбан России, но и желание/способность Косторной выдерживать суровые стандарты одиночного катания.

«Зачем нужен одиночник, который не может делать в произвольной программе семь прыжковых элементов? Если у меня будет три из семи, то кому это нужно?» – бронебойный аргумент от самой Алены.

И все же если представить: Косторная, бравшая Евро и финал Гран-при в, возможно, самую конкурентную эпоху, украсила бы международные турниры и сейчас. При ней по-прежнему статус, харизма, уважение судей, особая выразительность на льду.

С тройным акселем-2019 Алена боролась бы за победу на всех стартах, но даже без – уверенно держалась бы в топе.

Александра Степанова – Иван Букин

На Олимпиаде в Пекине они финишировали 6-ми. Три дуэта из стоящих впереди давно покинули танцевальную очередь, два других – существенно старше. Да, это совсем уж примитивная прикидка, но у судей были основания заново присмотреться к дуэту, который уже десятилетие держит высокий уровень.

Виртуально Степанова с Букиным из 2022-го действительно продвигались бы к наградам в новом олимпийском цикле; но по факту пропустили сезон после Игр, а вернулись, объективно, не в той же форме.

Они уверенные лидеры внутренних стартов, не растеряли обаяние, кураж и гармонию в паре. Но танцы в России и в мире теперь развиваются совершенно по-разному с точки зрения тактики, идей, находок.

Вероятно, именно этому виду консервация навредит больше всего.

Бонус: Александра Трусова

Раз уж она планирует выход на лед в Санкт-Петербурге, то хотя бы на этом отрезке имеет отношение к сборной – а значит, и к аккуратному сравнению с остальным миром.

Для фигурного катания Трусова, пожалуй, более весомый персонаж, чем та же Косторная, превосходящая ее по титулам. Возвращение Александры в 20 лет – событие независимо от реальных мотивов, последствий и текущих кондиций.

Даже в шоу-форме Трусова – хэдлайнер любого старта. Вопрос только: состоится ли у нее хоть какой-нибудь?

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко Григорий Сысоев, Александр Вильф, Алексей Даничев; Alexander Kulebyakin/Global Look Press

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