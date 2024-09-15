Марк Кондратюк – звезда прокатов! Раскачал зал после трагичных романсов и хитов советской эстрады

Чемпион России-2022 Марк Кондратюк два дня зажигал на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге , выгодно отличаясь на фоне большинства номеров.

Совпадение или нет, но именно его выступления получали от «Юбилейного» сильнейшие овации.

Короткая: дабстеп с дикой дорожкой и костюмом будто от искусственного интеллекта

В короткой программе Марк взял дабстеп. По международным меркам идея не новая, да и вообще распространенная: сезоне-2023/24 в этом стиле каталась бельгийка Луна Хендрикс. Но в России в соревновательных программах такое пробуют впервые – выглядит потрясающе!

Высочайшая скорость, постоянно растущий ритм, мощная первая половина под Warp 1.9 от The Bloody Beetroots, а за ней мистическая середина практически без басов.

Сменилась не только музыка, но и пластика: с вога и техно Марк перешел на джаз-фанк. А потом вернулся к техно и очаровал зал под Bangarang Skrillex. Лучший момент – дорожка шагов в конце, завершившаяся проходкой на зубцах и рондатом в последний аккорд. После этого движения зрители подскочили, чтобы поаплодировать стоя.

Костюм подобрали под общую концепцию – пошили яркую водолазку, принт которой, кажется, замешал искусственный интеллект.

«Изначально была моя идея – взять дабстеп, я озвучил, и дальше мы искали конкретную композицию. Поиски привели к тому, что все было отброшено, и выбрали самую первую», – объяснил Марк.

От проката зажглись зрители не только на трибуне, но и у экранов.

«Он поставил такую яркую точку в заключении сегодняшнего дня мужских прокатов. Подпрыгивала на своем месте. Не могла себе представить, что можно такую программу забабахать. Могу отметить и других ребят, но на мой взгляд это было самое яркое. И Марк запомнился больше всех. Классная программа», – поделилась Алена Леонова.

Произвольная: «Ромео и Джульетта» из Индии, дорожка и костюм оттуда же

В произвольной у Кондратюка индийские танцы.

Марк выбрал саундтреки к фильму «Рам и Лила», эту индийскую историю по мотивам «Ромео и Джульетты» в фигурном катании тоже уже брали. В России под нее катались Максим Траньков и Татьяна Волосожар, но у Марка получилось отыграть любовную тему и без партнерши.

Треки и темп несколько раз менялись. Главная композиция из фильма – Nagada Sang Dhol – конечно, тоже прозвучала: под нее Марк исполнил хореодорожку, полностью состоящую из элементов индийского танца.

Костюм тоже стилизовали под Индию, но не стали перегружать лишними деталями. Оставили простой лаконичный комбинезон фиолетового цвета с традиционным дхоти вокруг пояса.

После произвольной зрители тоже провожали Кондратюка стоя: в благодарность не только за настроение, но и за 5 квадов и два тройных акселя.

Комментаторов Александра Гришина и Максима Транькова, находившихся на арене, было плохо слышно за голосами болельщиков.

«Мы едва не оглохли после проката от реакции публики. Этот прокат заслуживает всяческого внимания и, конечно, таких ревущих аплодисментов. Это было круто!» – восхитился Гришин.

Кондратюк выложился настолько, что после выступления обессиленно упал на колени, поцеловал лед, а потом просто лег и какое-то время восстанавливал дыхание.

В сезоне-2024/25 еще чаще, чем прежде, на турнирах зазвучат хиты советской эстрады и минорная классика. Так что программы Марка точно станут яркими вспышками.

В тексте использованы фрагменты интервью «Первому каналу».

Фото: РИА Новости /Владимир Федоренко; 1tv.ru /скриншот видеотрансляции