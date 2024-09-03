Кто откроет сезон нашей фигурки? Даже Трусова в деле – с мужем

Сезон в нашем фигурном катании уже рядом: 14-15 сентября Санкт-Петербург примет контрольные прокаты .

По форме все традиционно:

● без баллов и распределения по местам (разборы от судей, тренеров и федерации – только непубличные);

● в основном в тренировочных или неактуальных костюмах. Соревновательный наряд на прокатах – редкость;

● с упрощенным или вообще формальным контентом – вспомните шквал двойных акселей от Туктамышевой год назад.

Но это важный сигнал: фигурка возвращается в эфир. А еще – первая прикидка: кто вообще в деле, чего хочет и на что способен?

Наша федерация показала состав на прокаты – он предварительный, изменения возможны и в плюс, и в минус. Но кастет костяк понятен.

Женщины

● Главная новость – возвращение Александры Трусовой. Вообще-то она собиралась на прокаты еще в июле, но дальше выглядело так, что шансы на появление тают: тут и свадьба, и странные слова Плющенко про «речи о возвращении в спорт не идет».

Но она в предварительном составе. И почему-то с двойной фамилией Трусова-Игнатова (так указано у ФФКР), хотя вроде бы хотела стать просто Игнатовой.

Александра восстановила четверной лутц и, говорят, хочет выдать на прокатах сразу два. Непонятно, планируется ли что-то еще после контрольных, но история все равно знаковая: вернуться после почти двух лет простоя в 20, да еще с четверными (если получатся) – это серьезно.

● Готовится и Софья Акатьева – экс-чемпионка России пропустила прошлый сезон из-за травмы, но все равно попала в сборную. На прокатах увидим облегченный контент – только тройные, ультра-си до сих пор в процессе.

● У Алины Горбачевой тоже травма – она в заявке, но все может поменяться. Вероники Жилиной опять нет в составе – она и прошлый сезон пропустила, но к этому готовилась. Правда, на днях журналист Влад Жуков сообщал, что Жилина прервала тренировки из-за проблем со спиной – фан-клуб Вероники бросился опровергать, но, похоже, зря. Неприятности подтверждает и Плющенко.

Жилина, как и Акатьева, авансом попала в сборную, хотя и не выступала год. Если и в этом сезоне не получится, то таких шансов больше не выпадет.

Акатьева и Жилина пропустили сезон, но попали в сборную. Все ли честно?

● Если сравнивать с прокатами-2023, то остались Аделия Петросян, Софья Муравьева, Ксения Синицина, Дарья Садкова и Вероника Яметова. Нет Камилы Валиевой (по понятным причинам), Елизаветы Туктамышевой (взяла паузу и пока возвращаться не собирается), Майи Хромых (пропускает сезон) и Анастасии Зининой. Последняя, кстати, тренируется, так что, возможно, все же появится в Петербурге.

Не будет и Алисы Двоеглазовой, хотя в ноябре ей исполнится 16 – болельщики писали в ФФКР, но к ним не прислушались.

Пары

● Пока в списке всего 7 пар, хотя в прошлом году было 10. Мешают проблемы со здоровьем: бронзовые призеры ЧР-2024 Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков пропускают из-за травмы партнерши, Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (5-е место на ЧР) – из-за недопуска по медицинским показаниям.

Распалась пара Ясмины Кадыровой и Валерия Колесова – она теперь выступает с Ильей Мироновым, а он завершил карьеру. Дарья Бояринцева и Роман Плешков закончили, а Карина Акопова и Никита Рахманин, по слухам, собираются менять гражданство.

Таисия Собинина и Денис Ходыкин недавно катались в шоу Загитовой, но с сезоном до сих пор ничего непонятно.

● Лидеры в строю: Анастасия Мишина – Александр Галлямов и Александра Бойкова – Дмитрий Козловский продолжат противостояние (уже многолетнее).

Бойкова и Козловский в прошлом сезоне перебрались к Этери Тутберидзе – ход пока не сыграл (Мишина и Галлямов забрали ЧР и Спартакиаду), тем занятнее понаблюдать за ними в этом сезоне.

Гяллямов обещает новый стиль и другой темп катания в произвольной – что это будет?

● У Алены Косторной и Георгия Куницы второй сезон в паре – если год назад от них не ждали чудес, то теперь пора прогрессировать. Их тренер Бетина Попова интригует «тайным помощником» в парных элементах – раскроет секрет в сезоне.

На прошлом ЧР Алена и Георгий провалили короткую и финишировали девятыми. Случится ли прорыв теперь?

Мужчины

В деле шестерка-основа сборной, плюс Игнатов, Савосин, Лутфуллин и Мозалев.

Если бы состав на прокаты формировался строго по спортивному принципу, то вопросы возникли бы разве что по двум последним: Глеб и Андрей не справились с главными стартами. А так в отбор вмешиваются разные факторы: доступность, готовность на этот момент, потенциал, тренер, вкусы федерации. Даже люди изнутри не всегда понимают , почему остались без внимания.

Год назад в прокатах участвовало 12 парней, теперь 10. Но есть объективные потери вроде завершившего карьеру Самарина, да и дополнения еще не исключены: условно Ветлугин, который весной перешел от Мишина к Рукавицыну, всегда выигрышный вариант для публики.

Но это частности. А пока ключевые люди в обойме, никто не выпал/не травмирован – и это уже промежуточный успех. Локальных интриг хватает:

● Дикиджи и четверной аксель – ждем попытку уже на прокатах? Сильный имиджевый ход, ноль соревновательных рисков. А риски для здоровья будут всегда;

● Игнатов теперь в лагере Плющенко, Рудковской и Трусовой – что это изменит на льду? Макар-фигурист будто застыл в развитии, но последние полгода изменили в его жизни очень многое;

● а Мозалев теперь в лагере Тутберидзе – встряска сработает? Для самой Этери это еще одна попытка показать топ-класс в мужском катании;

● Кондратюк будет так же ловок, как на Спартакиаде? Если Марк после серии неудач нашел себя, конкуренция только обострится;

● сколько увидим «Дюн» и «Онегиных»?

Танцы

Опять же, топ-6 в деле, вдобавок к ним – подросшие юниоры и, конечно, интересная пара с Кагановской.

Валерий Ангелопол уже год после разрыва тасует попутчиц и тренеров, а вот Василиса выбрала другую тактику. Осталась у Анжелики Крыловой, осенью образовала дуэт с Максимом Некрасовым, а в марте на «Русском вызове» они получили приз зрительских симпатий за номер по мотивам «Мастера и Маргариты».

Танцы традиционно отличает очередь, и кажется, новый сезон может кое-что изменить в иерархии. Степанова и Букин все еще непоколебимы (на бумаге), а вот в схватке за их спинами все переплелось: минимум четыре претендента на пару медальных позиций.

В фигурке объявили сборную на сезон: женский состав – слабейший за годы

Фото: РИА Новости /Владимир Астапкович, Александр Вильф, Алексей Даничев