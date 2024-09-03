6 мин.

Кто откроет сезон нашей фигурки? Даже Трусова в деле – с мужем

728
115

Сезон в нашем фигурном катании уже рядом: 14-15 сентября Санкт-Петербург примет контрольные прокаты.

По форме все традиционно:

● без баллов и распределения по местам (разборы от судей, тренеров и федерации – только непубличные);

● в основном в тренировочных или неактуальных костюмах. Соревновательный наряд на прокатах – редкость;

● с упрощенным или вообще формальным контентом – вспомните шквал двойных акселей от Туктамышевой год назад.

Но это важный сигнал: фигурка возвращается в эфир. А еще – первая прикидка: кто вообще в деле, чего хочет и на что способен?

Наша федерация показала состав на прокаты – он предварительный, изменения возможны и в плюс, и в минус. Но кастет костяк понятен.

Женщины

● Главная новость – возвращение Александры Трусовой. Вообще-то она собиралась на прокаты еще в июле, но дальше выглядело так, что шансы на появление тают: тут и свадьба, и странные слова Плющенко про «речи о возвращении в спорт не идет».

Но она в предварительном составе. И почему-то с двойной фамилией Трусова-Игнатова (так указано у ФФКР), хотя вроде бы хотела стать просто Игнатовой.

Александра восстановила четверной лутц и, говорят, хочет выдать на прокатах сразу два. Непонятно, планируется ли что-то еще после контрольных, но история все равно знаковая: вернуться после почти двух лет простоя в 20, да еще с четверными (если получатся) – это серьезно.

● Готовится и Софья Акатьева – экс-чемпионка России пропустила прошлый сезон из-за травмы, но все равно попала в сборную. На прокатах увидим облегченный контент – только тройные, ультра-си до сих пор в процессе.

● У Алины Горбачевой тоже травма – она в заявке, но все может поменяться. Вероники Жилиной опять нет в составе – она и прошлый сезон пропустила, но к этому готовилась. Правда, на днях журналист Влад Жуков сообщал, что Жилина прервала тренировки из-за проблем со спиной – фан-клуб Вероники бросился опровергать, но, похоже, зря. Неприятности подтверждает и Плющенко.

Жилина, как и Акатьева, авансом попала в сборную, хотя и не выступала год. Если и в этом сезоне не получится, то таких шансов больше не выпадет.

Акатьева и Жилина пропустили сезон, но попали в сборную. Все ли честно?

● Если сравнивать с прокатами-2023, то остались Аделия Петросян, Софья Муравьева, Ксения Синицина, Дарья Садкова и Вероника Яметова. Нет Камилы Валиевой (по понятным причинам), Елизаветы Туктамышевой (взяла паузу и пока возвращаться не собирается), Майи Хромых (пропускает сезон) и Анастасии Зининой. Последняя, кстати, тренируется, так что, возможно, все же появится в Петербурге.

Не будет и Алисы Двоеглазовой, хотя в ноябре ей исполнится 16 – болельщики писали в ФФКР, но к ним не прислушались.

Пары

● Пока в списке всего 7 пар, хотя в прошлом году было 10. Мешают проблемы со здоровьем: бронзовые призеры ЧР-2024 Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков пропускают из-за травмы партнерши, Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (5-е место на ЧР) – из-за недопуска по медицинским показаниям.

Распалась пара Ясмины Кадыровой и Валерия Колесова – она теперь выступает с Ильей Мироновым, а он завершил карьеру. Дарья Бояринцева и Роман Плешков закончили, а Карина Акопова и Никита Рахманин, по слухам, собираются менять гражданство.

Таисия Собинина и Денис Ходыкин недавно катались в шоу Загитовой, но с сезоном до сих пор ничего непонятно.

● Лидеры в строю: Анастасия Мишина – Александр Галлямов и Александра Бойкова – Дмитрий Козловский продолжат противостояние (уже многолетнее).

Бойкова и Козловский в прошлом сезоне перебрались к Этери Тутберидзе – ход пока не сыграл (Мишина и Галлямов забрали ЧР и Спартакиаду), тем занятнее понаблюдать за ними в этом сезоне.

Гяллямов обещает новый стиль и другой темп катания в произвольной – что это будет?

● У Алены Косторной и Георгия Куницы второй сезон в паре – если год назад от них не ждали чудес, то теперь пора прогрессировать. Их тренер Бетина Попова интригует «тайным помощником» в парных элементах – раскроет секрет в сезоне.

На прошлом ЧР Алена и Георгий провалили короткую и финишировали девятыми. Случится ли прорыв теперь?

Мужчины

В деле шестерка-основа сборной, плюс Игнатов, Савосин, Лутфуллин и Мозалев.

Если бы состав на прокаты формировался строго по спортивному принципу, то вопросы возникли бы разве что по двум последним: Глеб и Андрей не справились с главными стартами. А так в отбор вмешиваются разные факторы: доступность, готовность на этот момент, потенциал, тренер, вкусы федерации. Даже люди изнутри не всегда понимают, почему остались без внимания.

Год назад в прокатах участвовало 12 парней, теперь 10. Но есть объективные потери вроде завершившего карьеру Самарина, да и дополнения еще не исключены: условно Ветлугин, который весной перешел от Мишина к Рукавицыну, всегда выигрышный вариант для публики.

Но это частности. А пока ключевые люди в обойме, никто не выпал/не травмирован – и это уже промежуточный успех. Локальных интриг хватает:

● Дикиджи и четверной аксель – ждем попытку уже на прокатах? Сильный имиджевый ход, ноль соревновательных рисков. А риски для здоровья будут всегда;

● Игнатов теперь в лагере Плющенко, Рудковской и Трусовой – что это изменит на льду? Макар-фигурист будто застыл в развитии, но последние полгода изменили в его жизни очень многое;

● а Мозалев теперь в лагере Тутберидзе – встряска сработает? Для самой Этери это еще одна попытка показать топ-класс в мужском катании;

● Кондратюк будет так же ловок, как на Спартакиаде? Если Марк после серии неудач нашел себя, конкуренция только обострится;

● сколько увидим «Дюн» и «Онегиных»?

Танцы

Опять же, топ-6 в деле, вдобавок к ним – подросшие юниоры и, конечно, интересная пара с Кагановской.

Валерий Ангелопол уже год после разрыва тасует попутчиц и тренеров, а вот Василиса выбрала другую тактику. Осталась у Анжелики Крыловой, осенью образовала дуэт с Максимом Некрасовым, а в марте на «Русском вызове» они получили приз зрительских симпатий за номер по мотивам «Мастера и Маргариты».

Танцы традиционно отличает очередь, и кажется, новый сезон может кое-что изменить в иерархии. Степанова и Букин все еще непоколебимы (на бумаге), а вот в схватке за их спинами все переплелось: минимум четыре претендента на пару медальных позиций.

В фигурке объявили сборную на сезон: женский состав – слабейший за годы

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Александр Вильф, Алексей Даничев

танцы на льду
logoАнастасия Мишина
logoАлександра Степанова
пары
logoАделия Петросян
logoВладислав Дикиджи
logoАлександр Галлямов
logoПетр Гуменник
logoДмитрий Козловский
logoМакар Игнатов
logoконтрольные прокаты
logoАлена Косторная
logoАлександра Бойкова
logoИван Букин
logoЕвгений Семененко
женское катание
мужское катание
logoСофья Акатьева
logoАлександра Трусова
Георгий Куница
logoсборная России