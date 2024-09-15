Игнатов сделал четыре квада в произвольной на контрольных прокатах, Семененко исполнил четверной флип, Гуменник катался без четверных

Макар Игнатов сделал четыре квада в произвольной на контрольных прокатах.

Прокаты сборной России по фигурному катанию проходят в Санкт-Петербурге.

Роман Савосин исполнил каскад четверной тулуп – тройной тулуп, но сделал «бабочку» на четверном сальхове и упал с сольного четверного тулупа. Во второй половине программы – тройной аксель, тройной лутц, каскады тройной флип – тройной тулуп, тройной риттбергер – ойлер – двойной сальхов.

Дмитрий Алиев откатал без четверных прыжков и сделал в программе только один каскад – двойной флип – двойной аксель (секвенция).

Даниил Самсонов начал с четверного флипа (коснулся рукой на приземлении), после этого сделал «бабочку» на четверном сальхове, второй четверной сальхов приземлил с ошибкой. Далее исполнил каскад тройной флип – двойной тулуп, одинарный аксель («бабочка»), секвенцию тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель и каскад тройной флип – тройной тулуп.

Глеб Лутфуллин в начале проката сделал две «бабочки» – на четверном лутце и тройном акселе. Далее справился с четверным сальховом, ко второму четверному сальхову не смог присоединить прыжок и остался без каскада. В концовке исполнил тройной лутц и тройной риттбергер.

Евгений Семененко прыгнул тройной тулуп, четверной флип, каскад четверной сальхов – тройной тулуп, двойной тулуп («бабочка»), тройной аксель, тройной риттбергер, каскад тройной аксель – ойлер – тройной сальхов.

Макар Игнатов в программе исполнил четыре четверных прыжка: четверной риттбергер, четверной сальхов (степ-аут), каскад из четверного тулупа и тройного тулупа и сольный четверной тулуп. Также были сделаны каскад тройной аксель – ойлер – двойной сальхов, тройной аксель (на две ноги), тройной риттбергер.

Петр Гуменник отказался от четверных прыжков и чисто откатал с тройными. Был исполнен каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной лутц, тройной риттбергер, тройной аксель, два сольных тройных сальхова и тройной флип.

Андрей Мозалев сделал тройной сальхов, каскад четверной тулуп – тройной тулуп, секвенцию из двух двойных акселей, двойной флип. Во второй половине – тройной тулуп – ойлер – тройной сальхов, тройной аксель (падение), двойной лутц.

Марк Кондратюк исполнил пять четверных и два тройных акселя в произвольной программе на контрольных прокатах