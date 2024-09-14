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  • У Семененко и Гуменника – «Дюна», у Кондратюка – Skrillex, у Алиева – «Синяя вечность»: вся музыка к коротким программам у мужчин
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У Семененко и Гуменника – «Дюна», у Кондратюка – Skrillex, у Алиева – «Синяя вечность»: вся музыка к коротким программам у мужчин

Фигуристы выступили с короткими программами на контрольных прокатах сборной России.

Ниже – музыка к новым постановкам.

Глеб Лутфуллин – Caruso от SERYO

Петр Гуменник – OST «Дюна»

Макар Игнатов – Solo от Ultimo

Даниил Самсонов – Fallin от SERYO

Евгений Семененко – OST «Дюна»

Дмитрий Алиев – «Синяя вечность» от EMIN & Alessandro Safina

Андрей Мозалев – To Build a Home (feat. Patrick Watson) от The Cinematic Orchestra

Роман Савосин – «Ямщик, не гони лошадей» от Ивана Реброва

Марк Кондратюк – Warp 1.9 (feat. Steve Aoki) , Storm от The Bloody Beetroots, Bangarang (feat. Sirah) от Skrillex

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoсборная России
мужское катание
logoДмитрий Алиев
logoПетр Гуменник
Роман Савосин
logoМакар Игнатов
logoЕвгений Семененко
logoконтрольные прокаты
logoАндрей Мозалев
logoДаниил Самсонов
logoГлеб Лутфуллин
музыка
logoМарк Кондратюк
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