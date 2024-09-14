У Семененко и Гуменника – «Дюна», у Кондратюка – Skrillex, у Алиева – «Синяя вечность»: вся музыка к коротким программам у мужчин
Фигуристы выступили с короткими программами на контрольных прокатах сборной России.
Ниже – музыка к новым постановкам.
Глеб Лутфуллин – Caruso от SERYO
Петр Гуменник – OST «Дюна»
Макар Игнатов – Solo от Ultimo
Даниил Самсонов – Fallin от SERYO
Евгений Семененко – OST «Дюна»
Дмитрий Алиев – «Синяя вечность» от EMIN & Alessandro Safina
Андрей Мозалев – To Build a Home (feat. Patrick Watson) от The Cinematic Orchestra
Роман Савосин – «Ямщик, не гони лошадей» от Ивана Реброва
Марк Кондратюк – Warp 1.9 (feat. Steve Aoki) , Storm от The Bloody Beetroots, Bangarang (feat. Sirah) от Skrillex
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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