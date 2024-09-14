Игнатов, Кондратюк и Лутфуллин исполнили по два четверных в короткой программе на контрольных прокатах, Гуменник откатался без квадов, Семененко упал с лутца
Глеб Лутфуллин чисто исполнил каскад четверной тулуп – тройной тулуп, тройной аксель и четверной сальхов.
Петр Гуменник не стал делать четверные прыжки и чисто откатался с каскадом тройной лутц – тройной тулуп, тройным флипом и тройным акселем.
Макар Игнатов начал прокат с четверного риттбергера, далее сделал каскад четверной тулуп – тройной тулуп и сольный тройной аксель.
Даниил Самсонов исполнил четверной сальхов, но не справился с тройным акселем (сделал «бабочку»). Во второй половине программы прыгнул каскад тройной лутц – тройной тулуп.
Евгений Семененко упал с четверного лутца, далее чисто исполнил каскад четверной сальхов – тройной тулуп и сольный тройной аксель.
Дмитрий Алиев сделал четверной тулуп и тройной аксель. На каскаде после тройного лутца исполнил только двойной тулуп.
Андрей Мозалев начал с четверного тулупа, на тройном акселе допустил степ-аут. Во второй половине прыгнул каскад тройной лутц – тройной тулуп.
Роман Савосин исполнил каскад четверной тулуп – тройной тулуп, допустил степ-аут на тройном акселе и сдвоил четверной сальхов.
Марк Кондратюк начал с четверного лутца (степ-аут), далее чисто исполнил тройной аксель и каскад четверной сальхов – тройной тулуп.
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