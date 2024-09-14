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  • Игнатов, Кондратюк и Лутфуллин исполнили по два четверных в короткой программе на контрольных прокатах, Гуменник откатался без квадов, Семененко упал с лутца
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Игнатов, Кондратюк и Лутфуллин исполнили по два четверных в короткой программе на контрольных прокатах, Гуменник откатался без квадов, Семененко упал с лутца

Фигуристы представили короткие программы на контрольных прокатах сборной России.

Глеб Лутфуллин чисто исполнил каскад четверной тулуп – тройной тулуп, тройной аксель и четверной сальхов. 

Петр Гуменник не стал делать четверные прыжки и чисто откатался с каскадом тройной лутц – тройной тулуп, тройным флипом и тройным акселем. 

Макар Игнатов начал прокат с четверного риттбергера, далее сделал каскад четверной тулуп – тройной тулуп и сольный тройной аксель.  

Даниил Самсонов исполнил четверной сальхов, но не справился с тройным акселем (сделал «бабочку»). Во второй половине программы прыгнул каскад тройной лутц – тройной тулуп. 

Евгений Семененко упал с четверного лутца, далее чисто исполнил каскад четверной сальхов – тройной тулуп и сольный тройной аксель. 

Дмитрий Алиев сделал четверной тулуп и тройной аксель. На каскаде после тройного лутца исполнил только двойной тулуп. 

Андрей Мозалев начал с четверного тулупа, на тройном акселе допустил степ-аут. Во второй половине прыгнул каскад тройной лутц – тройной тулуп. 

Роман Савосин исполнил каскад четверной тулуп – тройной тулуп, допустил степ-аут на тройном акселе и сдвоил четверной сальхов. 

Марк Кондратюк начал с четверного лутца (степ-аут), далее чисто исполнил тройной аксель и каскад четверной сальхов – тройной тулуп. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
logoсборная России
мужское катание
logoДмитрий Алиев
logoПетр Гуменник
Роман Савосин
logoМакар Игнатов
logoЕвгений Семененко
logoконтрольные прокаты
logoАндрей Мозалев
logoДаниил Самсонов
logoГлеб Лутфуллин
logoМарк Кондратюк
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