Игнатов, Кондратюк и Лутфуллин исполнили по два четверных в короткой программе на контрольных прокатах, Гуменник откатался без квадов, Семененко упал с лутца

Фигуристы представили короткие программы на контрольных прокатах сборной России.

Глеб Лутфуллин чисто исполнил каскад четверной тулуп – тройной тулуп, тройной аксель и четверной сальхов.

Петр Гуменник не стал делать четверные прыжки и чисто откатался с каскадом тройной лутц – тройной тулуп, тройным флипом и тройным акселем.

Макар Игнатов начал прокат с четверного риттбергера, далее сделал каскад четверной тулуп – тройной тулуп и сольный тройной аксель.

Даниил Самсонов исполнил четверной сальхов, но не справился с тройным акселем (сделал «бабочку»). Во второй половине программы прыгнул каскад тройной лутц – тройной тулуп.

Евгений Семененко упал с четверного лутца, далее чисто исполнил каскад четверной сальхов – тройной тулуп и сольный тройной аксель.

Дмитрий Алиев сделал четверной тулуп и тройной аксель. На каскаде после тройного лутца исполнил только двойной тулуп.

Андрей Мозалев начал с четверного тулупа, на тройном акселе допустил степ-аут. Во второй половине прыгнул каскад тройной лутц – тройной тулуп.

Роман Савосин исполнил каскад четверной тулуп – тройной тулуп, допустил степ-аут на тройном акселе и сдвоил четверной сальхов.

Марк Кондратюк начал с четверного лутца (степ-аут), далее чисто исполнил тройной аксель и каскад четверной сальхов – тройной тулуп.