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Акатьева чисто откатала произвольную программу на контрольных прокатах, Муравьева осталась без каскадов, Садкова упала на четверном тулупе

Акатьева и Горбачева чисто откатали произвольные программы на контрольных прокатах.

Алина Горбачева исполнила каскад тройной сальхов – тройной тулуп, сольный тройной сальхов, тройной флип, двойной аксель. Во второй половине программы – каскады тройной лутц – ойлер – тройной тулуп, тройной лутц – двойной тулуп, а также тройной риттбергер. 

Анна Фролова начала с каскадов тройной риттбергер – двойной тулуп и тройной лутц – тройной тулуп. Далее исполнила тройной флип со степ-аутом, чистый двойной аксель. Во второй половине – тройной лутц, тройной сальхов и тройной риттбергер. 

Ксения Синицына сделала двойной аксель, каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной риттбергер, тройной сальхов. Во второй половине – секвенцию тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель и сольный тройной флип. На каскаде с тройным флипом не смогла исполнить второй прыжок. 

Софья Акатьева чисто откатала без элементов ультра-си. Она исполнила каскад тройной флип – двойной тулуп, двойной аксель, тройной флип, тройной сальхов. Во второй половине программы – каскад тройной лутц – тройной тулуп, секвенцию тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель, тройной риттбергер. 

Вероника Яметова первым прыжком сделал тройной сальхов, далее допустила ошибку на двойном акселе («бабочка»). Чисто исполнила каскад тройной лутц – тройной тулуп и сольный тройной риттбергер. Во второй половине – тройной флип, каскад тройной флип – двойной тулуп – двойной риттбергер и секвенцию тройной лутц – двойной аксель. 

Софья Муравьева допустила ряд ошибок в прокате: не исполнила ни одного каскада и сделала две «бабочки» вместо тройных лутца и флипа. 

Дарья Садкова упала с четверного тулупа, далее прыгнула каскад тройной флип – двойной тулуп, тройной риттбергер, каскад тройной лутц – тройной тулуп, секвенцию тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель. На финальном тройном флипе фигуристка вновь упала. 

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Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
logoсборная России
женское катание
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoконтрольные прокаты
logoКсения Синицына
logoСофья Акатьева
Анна Фролова
Алина Горбачева
logoСофья Муравьева
logoАделия Петросян
Дарья Садкова
Вероника Яметова
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