Кто из девушек впечатлил на прокатах больше всех? Нет, не Трусова или Петросян

Женщины открыли контрольные прокаты сборной России сезона-2024/25 , да как – возвращением Александры Трусовой (уже Игнатовой).

Кто впечатлил больше всех? Спойлер: не Игнатова.

Трусова (Игнатова) еще не решила, выходить ли на соревнования

Трусова вышла на лед первой, выступила под Besame mucho. Музыка в фигурном катании часто встречающаяся, но у Саши необычная обработка от J2 и Ilza – вокал перемежающийся с оркестровыми вставками в духе Ханса Циммера.

И этот стиль, и испанские темы для нее не новые. В олимпийском сезоне-2021/22 Трусова каталась в образе Фриды Кало. А предыдущая короткая программа, поставленная еще у Этери Тутберидзе, была под блюзовый I Put a Spell On You с похожей плавной женственной хореографией.

Форма у Саши еще явно сырая, при этом точно не катастрофичная. В прокате она исполнила чистые двойной аксель и тройной флип, а вот на каскаде лутц-тулуп во второй половине ошиблась: после первого тройного выехала, но на втором прыжке сделала бабочку и степ-аут.

В скорости и скольжении, несмотря на перерыв длиною почти в два года, не потеряла. Впрочем, для самой Трусовой, по ее же словам, это только «пробные прокаты» – возвращаться к турнирам или нет, она еще не решила.

Новая Муравьева: отказалась от лирики и перевоплотилась в черного лебедя

Ученице Евгения Плющенко Софье Муравьевой взяли образ из «золотого фонда» – Одиллии из «Лебединого озера».

Именно от Муравьевой, пожалуй, давно ждали чего-то подобного. Почти всю карьеру она катает под лирику и даже для показательных чаще всего выбирает нежные инструментальные композиции. Теперь Софья другая – жесткая и строгая. Ее героиня приносит страдания, а не терпит их, как бывало прежде.

Костюм и грим под стать – длинные черные стрелки, черное платье, юбка с неровным краем напоминает очертания перьев. Муравьева не в пачке, классическая хореография в программе соединяется с модерном.

Как и музыка: основа из балета Чайковского, но начинается композиция с современных вставок, сдобренных спецэффектами – шумом крыльев. Все вместе выглядит эффектно – на скорости, с плотной сложной дорожкой шагов – но неоригинально: и эту тему, и эти движения использовали задолго до Софьи.

В произвольной Муравьева вернется к привычному образу и станет Одеттой, эту идею предложила Яна Рудковская.

«Раньше было такое, когда в «Лебедином озере» в одну программу собирали и Черного, и Белого лебедя, но в двух программах этого еще никто не делал» – объяснила спортсменка.

Прокатом Муравьева недовольна: после тройного флипа сделала степ-аут и касание, а в каскаде скрутила только один оборот на втором прыжке. Впрочем, из девяти фигуристок с прыжковым контентом справилась только Анна Фролова. Неудивительно, ведь выступления в «Юбилейном» предсезонные, а до первых стартов больше месяца.

У Садковой традиционная «мужская» программа с двойным смыслом

У Дарьи Садковой в короткой – House of the Rising Sun в исполнении Хейли Рейнхарт. Эту музыку часто берут мужчины, потому что в оригинале она звучит мужскими голосами группы The Animals. Да и по смыслу, пожалуй, больше подходит юноше, потому что это уличный романс о «доме Восходящего солнца, загубившем стольких парней».

Вы удивитесь, но эта песня пошла от баллады, героиней которой была на самом деле была девушка.

Есть версия, что прообразом хита The Animals была композиция Джорджии Тернер о тяжелой судьбе арестанток из Нового Орлеана. Так что женская версия трека звучит вполне органично. Насколько она подходит 16-летней фигуристке, судить рано – программа еще явно не накатана, да и форма не та.

Дарья пробует блюз впервые, до этого у нее были тяжелый рок, соул и лиричная классика, так что новая программа подойдет как минимум для развития чувства тела и навыков исполнителя. Сомнения вызывает только настрой: предыдущие два сезона Садкова провела нестабильно, и, кажется, психологически еще не перестроилась.

«После такого проката не с очень хорошим настроением вхожу в сезон, после него не может быть хорошего настроения. Бесполезно искать причины, почему плохо откатала, утром был хороший прокат, все было чисто, была в себе уверена, сама виновата, что сегодня так получилось. Была готова откатать чисто, не откатала», – посетовала Дарья.

Горбачева появилась в новом женственном образе и открытом платье

Алина Горбачева еще входит в форму после травмы в межсезонье, поэтому выступила без каскада: показала тройной флип, двойной аксель и одинарный лутц, который позже, вероятно, трансформируется с каскад 3+3 с тулупом.

«Два месяца не каталась, прыгать начала только за полторы недели до прокатов. Рада, что в итоге оказалась здесь», – фигуристке пока достаточно просто выхода на лед.

В сезоне-2024/25 у нее новый дерзкий образ. Горбачева катается под Madness американской певицы Руэллы, в конце трек переходит в суперизвестную Bad to the Bone. Стиль подходит повзрослевшей Алине. Нечто похожее с соединением рока и электро-попа у нее было два года назад в короткой под музыку из «Круэллы», но там Горбачева играла маленькую Эстеллу.

Теперь хореография более женственная. Внешний вид тоже изменился: лаконичные платья из юниорской карьеры сменились на костюм с открытым лифом, стилизованным под корсет. Такую Алину мы еще не видели.

Акатьевой замедлили «Маскарад» (чтобы выдержала?)

Софья Акатьева тоже вернулась после травмы, только ее перерыв длился гораздо дольше двух месяцев. С соревновательными программами она не выходила на лед с прошлых контрольных прокатов: тогда презентовала короткую, а с произвольной снялась по медицинским показаниям.

Постановки, так и не откатанные ни на одном турнире, оставили. Так что «Маскарад», который Акатьева показала в Санкт-Петербурге, зрителям уже знаком.

Эта композиция из балета Арама Хачатуряна встречается почти в каждом сезоне, хотя и считается одной из самых сложных. Вальс в очень высоком темпе – фактически три минуты без передышки. Физически выдержать это непросто, Софье музыку искусственно замедлили – и не зря.

Даже после долгой паузы она справилась с этим темпом и акцентами, показала широкие вальсовые движения, но каскад потеряла – упала с тройного лутца и осталась без второго прыжка.

«Форму оцениваю хорошо, здесь сказалось небольшое волнение. Буду работать, чтобы не было таких сбоев. Травма не беспокоит. Я очень верю и надеюсь, что это прошло и больше не вернется. Спокойно тренируюсь. Тройные вкатываю, но работы много», – поделилась она после выступления.

Синицына откатала в чужом наряде и отстала от музыки

Ксения Синицына выбрала для короткой программы трек Лорины Маккеннитт, в котором сходятся два музыкальных течения: кельтское и восточное.

«Короткую ставила Мария Касумова. Программа восточная, с элементами вог, надеюсь, зрителям понравилось. Еще есть над чем работать», – заключила фигуристка.

Воговые движения тоже соединяются с мягкой восточной хореографией. При этом Синицына исполняет их под ритмичные звуки барабана – получается контрастное сочетание плавности и жесткости. Темп постоянно нарастает, и пока Ксения с ним не справляется.

Она закончила прокат чуть позже музыки, что, впрочем, на этом этапе сезона обычное дело.

Ксения удивила и костюмом: впервые появилась одета полностью в черное (если не считать тренировочных комбинезонов), к тому же первый раз выбрала такой открытый наряд.

Однако он оказался чужим: после Синицына призналась, что одолжила его у Ульяны Васильевой, с которой они катаются в одной группе. Хотя этот образ ей определенно идет.

Топ-3 короткие программы у женщин сезона-2024/25

А теперь – наши фавориты по сочетанию программы, формы, костюма, подачи.

3. Фролова: тяжелая история о несчастной любви

Фролова, ворвавшаяся в российский топ в прошлом сезоне, снова выбрала драматичную историю. Год назад каталась под «Там нет меня» Севары, теперь рассказывает о расставании под T’es où французской певицы Camille Lellouche. В песне постоянно повторяется вопрос «где ты», который звучит как стук метронома:

Где ты, мой единственный?

Где ты, ты, который больше не бросишь меня?

Где ты? Я ищу тебя, я тебя не вижу.

Где ты? Ты мне так нужен.

Анна – одна из самых взрослых участниц контрольных прокатов (в августе исполнилось 19), и образ страдающей от любви девушки ей удается. Впечатление не испортило даже падение на дорожке шагов. Композиция оригинальная, с сильным вокалом и множеством музыкальных акцентов, при этом не перегруженная, потому что помимо голоса в ней звучат только струнные инструменты.

Хореография тоже привычная для Фроловой – современная женственная, с детально проработанными движениями рук. Дополняет постановку платье простого кроя в винном цвете, а в тон к нему перчатки и помада.

2. Петросян: одиночество под речитатив норвежской певицы

Одна из самых необычных коротких программ сезона. Чемпионка России катается под «Интерлюдию» Эрики Лундмоен – это лиричный трек в стиле постмодерн с начиткой текста поверх мелодии.

Идея для фигурного катания, в целом, не новая: прием часто встречается в шоу-программах, свежий пример – прокат Андрея Мозалева под «Черного человека» на «Русском вызове» весной 2024-го. На соревнованиях Каори Сакамото в олимпийском сезоне-2021/22 выступала с аналогичной произвольной-манифестом о силе женщин.

И все же на турнирах такую форму используют редко, поэтому постановка Петросян выделяется.

В «Интерлюдии» речь о любви. Для Аделии выбрали этот фрагмент: «Одно мгновение. Одно мгновение – и я замерла. Я не могу не видеть твоих глаз в отражении лиц чужих мне людей. Мерещится везде. Одно мгновение – и все».

«Короткую ставили со штабом, программа о расставании с человеком, одиночестве. Девушка, которая находится в этом состоянии, все переживает и побеждает в этой «битве». Я такое не катала, в жизни такого тоже не было», – объяснила фигуристка.

Тема для Петросян действительно новая, хотя лирика – вполне ее стиль. Хореография в стиле модерн тоже привычный для нее ход – нечто похожее было в прошлогодней произвольной.

Аделия запомнилась не только благодаря постановке, но и благодаря контенту. Она единственная из девушек сделала ультра-си: тройной аксель получился уверенно, но на каскаде случился степ-аут после первого прыжка и на второй Петросян не зашла.

1. Яметова: классическое фламенко. Она показала рискованное вращение и анонсировала тройной аксель

Вероника Яметова впервые попробовала фламенко. В течение прошлого сезона она выросла и повзрослела, поэтому образ обновленный: красное платье, золотые украшения и яркий цветок в прическе. Все это встречалось на льду не раз, но фламенко Яметовой выглядит не как повтор, а как нестареющая классика.

В короткой программе они с постановщиком соединили две композиции: L’ambôccá от Califato ¾ и La Caña от Grupo Gitano «Los Tarantos» con las Hermanas Garrido. Соблюли все традиции: ускоряющийся темп, отточенные движения рук, шаг сапатеадо и постоянное вращение кистями изнутри наружу.

Все технические элементы соединили с хореографией и не просто стилизовали ее под фламенко, а перенесли чистый танец на лед.

Еще одна находка – вращения со сменой положения через переход на пятку. Выглядит зрелищно и оригинально, к тому же добавляет остроты, ведь это рискованное усложнение. Яметова не владеет ультра-си, зато непрыжковые элементы всегда исполняет на максимальный уровень.

Хотя, по словам Вероники, в прыжках по ходу сезона тоже планируется усложнение: «Цели – чисто катать программы и, наконец, прыгнуть тройной аксель. В сентябре мы приостановили работу над ним, но скоро возобновим».

***

А какая короткая программа понравилась вам?

В тексте используются фрагменты интервью ТАСС, «Чемпионату» и Sport24.

