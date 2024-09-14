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  • У Трусовой – Bésame Mucho, у Петросян – «Интерлюдия» Эрики Лундмоен, у Муравьевой – «Лебединое озеро»: вся музыка к коротким программам у женщин
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У Трусовой – Bésame Mucho, у Петросян – «Интерлюдия» Эрики Лундмоен, у Муравьевой – «Лебединое озеро»: вся музыка к коротким программам у женщин

Фигуристки выступили с короткими программами на контрольных прокатах сборной России.

Ниже – музыка к новым постановкам.

Александра Игнатова (Трусова) – Bésame Mucho (Stripped Version) [feat. Ilza] от J2

Софья Муравьева – A Swan Is Born от Clint Mansell

Дарья Садкова – House of the Rising Sun (American Idol Performance) от Haley Reinhart

Алина Горбачева – Madness от Ruelle, Bad to the Bone (Extended Version) от 2WEI & Bri Bryant

Вероника Яметова – L’ambôccá от Califato ¾, La Caña от Grupo Gitano «Los Tarantos» con las Hermanas Garrido

Софья Акатьева – «Маскарад: Вальс» Арама Хачатуряня в исполнении Марка Эрмлера и оркестра Большого театра

Аделия Петросян – Интерлюдия от Erika Lundmoen

Ксения Синицына – The Mystic’s Dream от Loreena McKennitt, Spirits от Chronis Taxidis

Анна Фролова – T’es où от Camille Lellouche

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoсборная России
женское катание
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoконтрольные прокаты
logoКсения Синицына
logoСофья Акатьева
Анна Фролова
Алина Горбачева
logoСофья Муравьева
logoАделия Петросян
Дарья Садкова
Вероника Яметова
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