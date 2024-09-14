У Трусовой – Bésame Mucho, у Петросян – «Интерлюдия» Эрики Лундмоен, у Муравьевой – «Лебединое озеро»: вся музыка к коротким программам у женщин
Фигуристки выступили с короткими программами на контрольных прокатах сборной России.
Ниже – музыка к новым постановкам.
Александра Игнатова (Трусова) – Bésame Mucho (Stripped Version) [feat. Ilza] от J2
Софья Муравьева – A Swan Is Born от Clint Mansell
Дарья Садкова – House of the Rising Sun (American Idol Performance) от Haley Reinhart
Алина Горбачева – Madness от Ruelle, Bad to the Bone (Extended Version) от 2WEI & Bri Bryant
Вероника Яметова – L’ambôccá от Califato ¾, La Caña от Grupo Gitano «Los Tarantos» con las Hermanas Garrido
Софья Акатьева – «Маскарад: Вальс» Арама Хачатуряня в исполнении Марка Эрмлера и оркестра Большого театра
Аделия Петросян – Интерлюдия от Erika Lundmoen
Ксения Синицына – The Mystic’s Dream от Loreena McKennitt, Spirits от Chronis Taxidis
Анна Фролова – T’es où от Camille Lellouche
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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