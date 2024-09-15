Аделия Петросян сдвоила четверные флип и тулуп в произвольной программе на контрольных прокатах

Петросян не справилась с четверными в произвольной программе на контрольных прокатах.

Фигуристка зашла на четверной флип и четверной тулуп, но вместо обоих прыжков сделала «бабочку». Далее Аделия Петросян чисто исполнила каскад тройной лутц – двойной тулуп, тройной риттбергер, секвенцию тройной флип – двойной аксель – двойной аксель. Во второй половине программы – каскад тройной лутц – тройной тулуп и сольный тройной флип.