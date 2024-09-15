Аделия Петросян сдвоила четверные флип и тулуп в произвольной программе на контрольных прокатах
Петросян не справилась с четверными в произвольной программе на контрольных прокатах.
Фигуристка зашла на четверной флип и четверной тулуп, но вместо обоих прыжков сделала «бабочку».
Далее Аделия Петросян чисто исполнила каскад тройной лутц – двойной тулуп, тройной риттбергер, секвенцию тройной флип – двойной аксель – двойной аксель.
Во второй половине программы – каскад тройной лутц – тройной тулуп и сольный тройной флип.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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