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Аделия Петросян сдвоила четверные флип и тулуп в произвольной программе на контрольных прокатах

Петросян не справилась с четверными в произвольной программе на контрольных прокатах.

Фигуристка зашла на четверной флип и четверной тулуп, но вместо обоих прыжков сделала «бабочку». 

Далее Аделия Петросян чисто исполнила каскад тройной лутц – двойной тулуп, тройной риттбергер, секвенцию тройной флип – двойной аксель – двойной аксель. 

Во второй половине программы – каскад тройной лутц – тройной тулуп и сольный тройной флип. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
logoсборная России
женское катание
logoконтрольные прокаты
logoАделия Петросян
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