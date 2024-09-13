Валуев о деле Валиевой: «WADA и CAS сделали все это для того, чтобы показать Россию страной, нарушающей правила в спорте, якобы использующей грязные методы»
По информации Associated Press, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) убрало из дела Камилы Валиевой заключение бывшего директора лаборатории в Лозанне Марсьяля Сожи, чьи выводы могли подтвердить версию фигуристки о попадании допинга в организм через десерт.
«WADA и CAS сделали все это для того, чтобы показать Россию страной, нарушающей правила в спорте, якобы использующей грязные методы.
И сейчас мы видим всплывающие детали этого дела, которые совершенно не удивляют.
При этом спортсмены из других стран принимают более тяжелый допинг, а строгих наказаний там не видно. Это политизированные и заранее спланированные решения в отношении российских спортсменов», – заявил депутат Государственной думы.
В деле Валиевой всплыл аргумент в ее пользу – WADA спрятало его перед судом
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