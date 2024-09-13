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  • Валуев о деле Валиевой: «WADA и CAS сделали все это для того, чтобы показать Россию страной, нарушающей правила в спорте, якобы использующей грязные методы»
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Валуев о деле Валиевой: «WADA и CAS сделали все это для того, чтобы показать Россию страной, нарушающей правила в спорте, якобы использующей грязные методы»

Николай Валуев считает, что дело Камилы Валиевой изначально было политизированным.

По информации Associated Press, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) убрало из дела Камилы Валиевой заключение бывшего директора лаборатории в Лозанне Марсьяля Сожи, чьи выводы могли подтвердить версию фигуристки о попадании допинга в организм через десерт.

«WADA и CAS сделали все это для того, чтобы показать Россию страной, нарушающей правила в спорте, якобы использующей грязные методы.

И сейчас мы видим всплывающие детали этого дела, которые совершенно не удивляют.

При этом спортсмены из других стран принимают более тяжелый допинг, а строгих наказаний там не видно. Это политизированные и заранее спланированные решения в отношении российских спортсменов», – заявил депутат Государственной думы.

В деле Валиевой всплыл аргумент в ее пользу – WADA спрятало его перед судом

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoНиколай Валуев
logoсборная России
logoдопинг
logoWADA
женское катание
ТАСС
logoКамила Валиева
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