Агата Петрова: «Довольна, что попала в тройку. Тренеры говорят, что у меня есть стержень внутри, с его помощью и вывожу все прокаты»

Агата Петрова: довольна, что попала в тройку на Гран-при России в Омске.

Фигуристка Агата Петрова положительно оценила свое выступление на этапе Гран-при России в Омске, где она заняла 3-е место со 188,29 баллами. Победу одержала Лидия Плескачева (203,34), второй стала Елена Костылева (199,55).

«Прокат был тревожный, переживала перед выходом на лед. Были дерганые выезды на прыжках, но в целом сложился неплохой результат.

Довольна, что попала в тройку. Все тренеры говорят, что у меня есть стержень внутри, с его помощью и вывожу все прокаты», – сказала Петрова.