Лидия Плескачева: «Когда объявили оценки, была в шоке – не ожидала победы. Это большая радость, мотивация работать дальше»
Лидия Плескачева: была в шоке от победы на Гран-при России в Омске.
Фигуристка Лидия Плескачева не ожидала, что займет первое место на этапе Гран-при России среди юниоров в Омске.
Плескачева по сумме двух программ набрала 203,34 балла. Она опередила Елену Костылеву, занявшую второе место (199,55). В произвольной программе Лидия прыгнула тройной аксель.
«Сидела в зоне отдыха, смотрела прокат Лены, когда объявили оценки... Была в шоке, я этого не ожидала! Это большая радость, вдохновение, мотивация работать дальше. Но это не моя главная победа в карьере, третье место на первенстве России было круче.
После этапа в Москве немного изменили тренировки, стали больше накатывать программы. Берем количеством! Я аксель прыгаю уже три года, его восстанавливать было проще, чем другие ультра-си», – сказала Плескачева.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости