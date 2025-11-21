Лидия Плескачева: «Когда объявили оценки, была в шоке – не ожидала победы. Это большая радость, мотивация работать дальше»

Лидия Плескачева: была в шоке от победы на Гран-при России в Омске.

Фигуристка Лидия Плескачева не ожидала, что займет первое место на этапе Гран-при России среди юниоров в Омске.

Плескачева по сумме двух программ набрала 203,34 балла. Она опередила Елену Костылеву , занявшую второе место (199,55). В произвольной программе Лидия прыгнула тройной аксель.

«Сидела в зоне отдыха, смотрела прокат Лены, когда объявили оценки... Была в шоке, я этого не ожидала! Это большая радость, вдохновение, мотивация работать дальше. Но это не моя главная победа в карьере, третье место на первенстве России было круче.

После этапа в Москве немного изменили тренировки, стали больше накатывать программы. Берем количеством! Я аксель прыгаю уже три года, его восстанавливать было проще, чем другие ультра-си», – сказала Плескачева.