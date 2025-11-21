«Результат хороший, но для меня – нет. Я могла сделать больше». Костылева о серебре на Гран-при России в Омске

Елена Костылева: не считаю хорошим свой результат на Гран-при России в Омске.

Фигуристка Елена Костылева оценила свое выступление на этапе юниорской серии Гран-при России в Омске.

Костылева заняла второе место с 199,55 баллами, уступив Лидии Плескачевой (203,34). В произвольной программе фигуристка упала с четверного тулупа и сделала «бабочку» на четверном сальхове. При этом она чисто сделала тройной аксель и каскад четверной сальхов – тройной сальхов.

«Иду поэтапно, элемент за элементом. Боролась за каждый элемент – потому что каждый элемент, это баллы. В прошлом сезоне я делала и больший набор. Думаю, ошибки из-за недоработки на тренировках. Не буду спихивать это на какие-то проблемы, это моя вина.

Немного расслабилась, потому что делала прыжки на разминке. Дело в голове, тренер сказал, что это опыт. Сделали выводы с Евгением Викторовичем (Плющенко , тренером фигуристки – Спортс’’). Результат хороший, но для меня – нет, я могла сделать больше», – сказала Костылева.