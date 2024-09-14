Аделия Петросян исполнила тройной аксель в короткой программе на контрольных прокатах, но сорвала каскад
Аделия Петросян выступила с короткой программой на контрольных прокатах сборной.
Чемпионка России исполнила тройной аксель и тройной лутц. На каскаде после тройного флипа сделала степ-аут.
Контрольные прокаты проходят в Санкт-Петербурге.
С произвольными программами фигуристки выступят 15 сентября.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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