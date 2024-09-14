Александра Трусова сорвала каскад в короткой программе на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге

Александра Трусова выступила с короткой программой на контрольных прокатах.

Фигуристка исполнила двойной аксель, тройной флип. На каскаде после тройного лутца сделала «бабочку» вместо тройного тулупа.

Контрольные прокаты проходят в Санкт-Петербурге. 15 сентября женщины представят произвольные программы.

Трусова летом вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова и взяла его фамилию. Последний раз она выступала на соревнованиях в ноября 2022 года.