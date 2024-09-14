  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
5

Александра Трусова сорвала каскад в короткой программе на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге

Александра Трусова выступила с короткой программой на контрольных прокатах.

Фигуристка исполнила двойной аксель, тройной флип. На каскаде после тройного лутца сделала «бабочку» вместо тройного тулупа.  

Контрольные прокаты проходят в Санкт-Петербурге. 15 сентября женщины представят произвольные программы. 

Трусова летом вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова и взяла его фамилию. Последний раз она выступала на соревнованиях в ноября 2022 года. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
logoсборная России
женское катание
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoконтрольные прокаты
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Контрольные прокаты сборной России. Трусова, Муравьева, Акатьева, Петросян, Горбачева, Яметова, Синицына покажут короткие программы
58333 минуты назадLive
В России кризис взрослых фигуристок: на всю страну 6 здоровых (и это включая Трусову)
217сегодня, 09:13
Трусова не планирует сниматься с произвольной на контрольных прокатах в Петербурге
37сегодня, 06:18
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Александра Трусова о короткой программе: «Плохо, однозначно. Но лучше, чем на тренировке. На тренировках было совсем плохо»
8 минут назад
Евгений Плющенко: «Трусова делает большой шаг, двигает фигурное катание вперед своим возвращением на прокаты. Это для всех большая сенсация»
728 минут назад
✍️ «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами открытых прокатов, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
32 минуты назад
Контрольные прокаты сборной России. Трусова, Муравьева, Акатьева, Петросян, Горбачева, Яметова, Синицына покажут короткие программы
58333 минуты назадLive
Гран-при среди юниоров. Яньхао Ли победил, Наката – 2-й, Тянь Тунхэ – 3-й
234 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Тали и Лафорнара победили в танцах на льду, Абоян и Веселухин – 2-е
сегодня, 08:35
Гран-при среди юниоров. Тали и Лафорнара выиграли ритм-танец, Абоян и Веселухин – 2-е, Эллиана и Итан Пил – 3-и
вчера, 09:47
Елена Соколова: «Каждый день Миронова и Устенко совершенствуются и нацелены на борьбу за самые высокие места»
311 сентября, 17:09
Татьяна Навка: «Масляков был выдающимся человеком. Его уважала вся страна, нам будет его безумно не хватать»
98 сентября, 20:46
Ягудин выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова: «Спасибо за все, что вы сделали»
78 сентября, 19:42