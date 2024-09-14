Александра Трусова сорвала каскад в короткой программе на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге
Александра Трусова выступила с короткой программой на контрольных прокатах.
Фигуристка исполнила двойной аксель, тройной флип. На каскаде после тройного лутца сделала «бабочку» вместо тройного тулупа.
Контрольные прокаты проходят в Санкт-Петербурге. 15 сентября женщины представят произвольные программы.
Трусова летом вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова и взяла его фамилию. Последний раз она выступала на соревнованиях в ноября 2022 года.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости