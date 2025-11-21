Кагановская о ритм-танце под Prodigy: «Мне не понравилось сразу. Но мы пошли на компромисс: все три части программы выбираю я. В этом плане я вредная: если что-то не нравится, я всегда добьюсь»
Победители финала Гран-при России в танцах на льду Василиса Кагановская и Максим Некрасов в эфире шоу «Каток» рассказали о своем ритм-танце.
В текущем сезоне дуэт выступает под музыку группы The Prodigy.
Некрасов: У нас очень много споров было по поводу Prodigy. У нас тоже были смущения: «Ну, как бы не очень...»
– Вы больше классику предпочитаете?
Некрасов: Не то что классику, у нас просто была задумка другой программы. И получилось так, что мы не проходим по годам. У нас же определенный диапазон.
– А если не секрет, можете сказать?
Кагановская: Depeche Mode.
– Это 80-е, а Prodigy – середина 90-х?
Кагановская: Ну, мы немножечко да...
Некрасов: Да, мы немного оплошали. И мы начали думать, что [дальше], и тут нам предложили Prodigy.
Кагановская: Мне не понравилось сразу, вообще.
Некрасов: Я слушаю музыку и понимаю, что я не вывезу физически, это тяжело – 2:50 откатать на интенсиве. Потому что все равно нужно какую-то медленную часть взять. И тут Вася такая говорит: «Если мы берем Prodigy, то берем именно вот эту вторую часть». И никто не стал даже спорить, ха-ха.
Кагановская: Потому что да, со мной спорить... Я в этом плане вредная: если мне что-то не нравится, я всегда добьюсь.
– Все равно же катаетесь [под Prodigy]. Значит, как-то уговорили?
Кагановская: Уговорили, именно уговорили. То есть мы пошли на компромисс вот такой: я сказала, что если Prodigy, [то] хорошо, но все три части программы выбираю я. На вот такое я согласна.