Костылева прыгнула четверной сальхов и тройной аксель, но упала с тулупа в произвольной программе на Гран-при России

Елена Костылева с ошибками откатала произвольную на Гран-при России.

Фигуристка Елена Костылева упала с четверного тулупа в произвольной программе на этапе Гран-при России среди юниоров в Омске.

В прокате Костылева чисто исполнила тройной аксель, а также каскад четверной сальхов – ойлер – тройной сальхов. При этом она допустила «бабочку» в секвенции четверной сальхов – двойной аксель, сдвоив первый прыжок.

Также фигуристка прыгнула тройной риттбергер, каскад тройной лутц – тройной тулуп и тройной флип, на котором судьи отметили ей неясное ребро.

Костылева получила за произвольную программу 130,13 балла (71,46 за технику). По сумме двух программ она набрала 199,55 балла и заняла второе место, уступив Лидии Плескачевой (203,34). Плескачева в произвольной программе исполнила тройной аксель.