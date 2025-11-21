  • Спортс
«Да какой у нас статус, какой рейтинг. Запасные на олимпийском отборе – ну и что, а где мы теперь?» Кагановская и Некрасов о том, влияет ли их статус на судейство

Кагановская и Некрасов высказались о том, влияет ли их статус на судейство.

Фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов в эфире шоу «Каток» ответили на вопрос о судействе в танцах на льду.

В ноябре дуэт занял второе место на этапе Гран-при России в Москве, уступив Александре Степановой и Ивану Букину. После турнира журналист Елена Вайцеховская написала: «В Москве после почти безукоризненного по оценкам проката победителей я услышала от одного из представителей судейского корпуса: мол, при таком катании первого дуэта Кагановская и Некрасов вполне могут бороться за золото на чемпионате страны».

– Вот такой инсайд от кого-то из судейской бригады, такая поддержка для вас. Вы ощущаете эту поддержку в целом? Было ли такое, что вы делаете какой-то элемент и понимаете, что в целом могли и поменьше получить? Когда вся программа так хороша, что на что-то можно закрыть глаза, что в каких-то элементах это уже тоже на вас работает – статус, рейтинг.

Кагановская: Да какой у нас статус, да какой у нас рейтинг... (Смеется).

– Вы запасными на олимпийском отборе были.

Кагановская: Ну и что? А где мы теперь?

Некрасов: И что, а кто-то технику отменил? Кто-то вторую оценку отменил?

Кагановская: Я понимаю, если бы мы съездили на Олимпиаду. Мы никуда не поехали.

Некрасов: Еще там выиграли, и все остальное.

Кагановская: То, что они прописали, в соцсетях выложили, что мы запасные – ну, как бы все, это весь статус.

– Но это же значит, что федерация вас поддерживает несмотря на то, что на чемпионате страны вы не были вторыми, я к этому. Это же поддержка определенная. Вернее, вера даже, не поддержка. [Вера] как в молодую пару.

Кагановская: Можно так сказать, [а] можно посмотреть на другие причины: что там у пары, которая выше нас, была какая-то травма, что-то еще произошло, поэтому это было вынужденное решение – так же тоже можно сказать. Смотря кто под каким углом посмотрит.

– Ну а верите в слова [про поддержку]? 

Кагановская: Не знаю. Я уже ни во что не верю, если честно.

