Вероника Логинова: «Не считаю необходимым комментировать вчерашнее заявление WADA по ситуации с Валиевой. Оно содержит неточности»
По информации AP, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) исключило из дела Камилы Валиевой расследование бывшего директора лаборатории в Лозанне Марсьяля Сожи, чьи выводы могли подтвердить версию фигуристки о попадании допинга в организм через десерт.
В WADA заявили, что статья содержит ряд фактических неточностей.
«Эксперимент был проведен в ходе разбирательства в первой инстанции независимым экспертом по поручению РУСАДА. Таким образом, WADA не должно было решать, могут ли результаты этого эксперимента быть использованы РУСАДА, организацией, которая его заказала, и каким образом», – сообщили накануне представители Всемирного антидопингового агентства.
«Я не считаю необходимым комментировать вчерашнее заявление мирового регулятора (WADA) по данной ситуации, поскольку оно противоречит правовым нормам международных стандартов и содержит неточности.
Еще раз подчеркну, мы не считаем необходимым это комментировать», – сказала глава Российского антидопингового агентства.
В деле Валиевой всплыл аргумент в ее пользу – WADA спрятало его перед судом
Глава РУСАДА: «Опубликованное в СМИ сообщение об экспертной оценке в пользу версии Валиевой не имеет ничего общего с действительностью и является фейком»
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