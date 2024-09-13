  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Вероника Логинова: «Не считаю необходимым комментировать вчерашнее заявление WADA по ситуации с Валиевой. Оно содержит неточности»
8

Вероника Логинова: «Не считаю необходимым комментировать вчерашнее заявление WADA по ситуации с Валиевой. Оно содержит неточности»

Вероника Логинова не стала комментировать заявление WADA по поводу статьи в Associated Press.

По информации AP, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) исключило из дела Камилы Валиевой расследование бывшего директора лаборатории в Лозанне Марсьяля Сожи, чьи выводы могли подтвердить версию фигуристки о попадании допинга в организм через десерт.

В WADA заявили, что статья содержит ряд фактических неточностей.

«Эксперимент был проведен в ходе разбирательства в первой инстанции независимым экспертом по поручению РУСАДА. Таким образом, WADA не должно было решать, могут ли результаты этого эксперимента быть использованы РУСАДА, организацией, которая его заказала, и каким образом», – сообщили накануне представители Всемирного антидопингового агентства. 

«Я не считаю необходимым комментировать вчерашнее заявление мирового регулятора (WADA) по данной ситуации, поскольку оно противоречит правовым нормам международных стандартов и содержит неточности.

Еще раз подчеркну, мы не считаем необходимым это комментировать», – сказала глава Российского антидопингового агентства.

В деле Валиевой всплыл аргумент в ее пользу – WADA спрятало его перед судом

Глава РУСАДА: «Опубликованное в СМИ сообщение об экспертной оценке в пользу версии Валиевой не имеет ничего общего с действительностью и является фейком»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoдопинг
logoWADA
logoРУСАДА
ТАСС
logoКамила Валиева
Вероника Логинова
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Глава РУСАДА: «Опубликованное в СМИ сообщение об экспертной оценке в пользу версии Валиевой не имеет ничего общего с действительностью и является фейком»
2652 минуты назад
Вероника Логинова: «Не испытываем проблем в общении с коллегами из WADA из-за задержки выплаты взносов. У нас хорошие партнерские отношения»
7сегодня, 15:38
Валуев о деле Валиевой: «WADA и CAS сделали все это для того, чтобы показать Россию страной, нарушающей правила в спорте, якобы использующей грязные методы»
12сегодня, 07:48
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Татьяна Тарасова не приедет на контрольные прокаты сборной России в Санкт-Петербурге из-за болезни
412 минут назад
Загитова, Траньков, Щербакова и Ягудин будут освещать контрольные прокаты сборной России на Первом канале
1723 минуты назад
Lombardia Trophy. Малинин выиграл короткую программу, Кагияма – 2-й, Шун Сато – 3-й, Эгадзе – 4-й, Литвинцев – 15-й
21232 минуты назад
Глава РУСАДА: «Опубликованное в СМИ сообщение об экспертной оценке в пользу версии Валиевой не имеет ничего общего с действительностью и является фейком»
2652 минуты назад
Губерниев о том, что заключение в пользу Валиевой убрали из допингового дела: «Гораздо больше волнует вопрос, а был ли дедушка? Ответа на него пока нет»
34сегодня, 16:04
✍️ «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами выпусков, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
сегодня, 15:30
Гран-при среди юниоров. Ван Ихань победила, Такаги – 2-я, Окада – 3-я, Чжи А Син – 4-я, Кархунен – 5-я
10сегодня, 15:28
Александра Трусова: «Всегда хотела покататься на кабриолете. Пока мне нравится, за исключением того, что если сделать укладку – она испортится»
31сегодня, 15:13Видео
МОК не стал комментировать статью Associated Press о деле Камилы Валиевой, предложив перенаправить запрос в WADA
5сегодня, 14:58
Елизавета Туктамышева: «Фигуристы идут в медиасферу, потому что есть спрос. Людям хочется, чтобы спортсмены, которых знают и любят, чаще появлялись на экранах»
8сегодня, 14:48
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Тали и Лафорнара выиграли ритм-танец, Абоян и Веселухин – 2-е, Эллиана и Итан Пил – 3-и
сегодня, 09:47
Елена Соколова: «Каждый день Миронова и Устенко совершенствуются и нацелены на борьбу за самые высокие места»
211 сентября, 17:09
Татьяна Навка: «Масляков был выдающимся человеком. Его уважала вся страна, нам будет его безумно не хватать»
98 сентября, 20:46
Ягудин выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова: «Спасибо за все, что вы сделали»
78 сентября, 19:42
Энберт про тренировки Самоделкиной у Арутюняна: «Если все сложится, если будут хорошие взаимоотношения, то это даст результат»
18 сентября, 18:50
Анна Савранская, сыгравшая в фильме «Лед 3» про фигурное катание, присоединилась к актерскому составу «Метода»
17 сентября, 09:40Кино
Израильская фигуристка Гринберг о недопуске россиян: «Спорт вне политики. Зачем отстранять спортсменов?»
166 сентября, 19:54
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян победили в парном катании, Телемак и Кулон – 2-е
16 сентября, 15:15
Плесовских и Желтышев пропустили первенство Москвы из-за вывиха плеча партнера
36 сентября, 13:25
Гран-при среди юниоров. Фраджи и Фурно выиграли ритм-танец, Вольфкостин и Царевски – 2-е, Овсянкина и Райе – 9-е
46 сентября, 12:14