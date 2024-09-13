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  • Вероника Логинова: «Не испытываем проблем в общении с коллегами из WADA из-за задержки выплаты взносов. У нас хорошие партнерские отношения»
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Вероника Логинова: «Не испытываем проблем в общении с коллегами из WADA из-за задержки выплаты взносов. У нас хорошие партнерские отношения»

Глава РУСАДА заявила, что у организации нет проблем во взаимоотношениях с WADA.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пока не получило от России оставшуюся часть взноса за 2023 год. Было выплачено 4,2% от общей суммы взноса. 

Сейчас долг России перед WADA за 2023 год составляет более 1,2 млн долларов.

«Ежегодный взнос в WADA выплачивает Министерство спорта России, РУСАДА к этому не имеет отношения. Мы также оплачиваем некоторые счета и делаем это своевременно.

Например, суммы, которые были определены Спортивным арбитражным судом, и расходы по текущей деятельности агентства. Да, ограничения в части перевода денежных средств сейчас только усиливаются, но мы находим способы оплаты всех счетов.

Никаких проблем в общении с коллегами из WADA из-за задержки выплаты взносов мы не испытываем. У нас хорошие партнерские отношения, мы получаем помощь по всем вопросам, которые у нас возникают в ходе нашей операционной деятельности.

Все так же советуемся, общаемся и отправляем детальные ежемесячные отчеты», – сказала Вероника Логинова. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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logoРУСАДА
ТАСС
деньги
Вероника Логинова
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