Иван Букин: «Мы очень любим чемпионат России. После него мы прямо выдыхаем: как прекрасно жить!»

Букин: после чемпионата России мы прямо выдыхаем: как прекрасно жить!.

Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, рассказали, почему любят выступать на чемпионатах России.

Букин: Это правда так, это отбор на чемпионат Европы и мира. У нас так сложилось, что это серьезный старт. Ты всегда должен показать максимум, а дальше – превозмогать. Мы очень любим чемпионат России. После него мы прямо выдыхаем: как прекрасно жить! И пока горит ярче. И обмотался такой гирляндой, счастливый!

Степанова: Чемпионат России всегда хорош в плане организации. Все возможности – на максимум. А лестница в «кисс энд край» — уже не в первый раз. На Гран-при во Франции когда-то тоже была лестница, разные углы наклонности. Очень здорово, что есть такие интерактивные борты, фотосессии, чтоб мы выглядели красиво. За этим всем приятно наблюдать. Зарубежные коллеги растут в плане организации, и мы – тоже.

Букин: Большинство наших стартов по организации лучше, чем международные соревнования. Часто у нас все очень четко, но сравнивать сложно. Мы давно не были там. Сейчас наши Гран-при проходят на таких аренах, которые нечасто встретишь на международных турнирах.