0

Артем Грицаенко: «В процессе программы думал: когда это закончится? А Лиза думала про день рождения»

Грицаенко о короткой программе на ЧР: в процессе думал: когда это закончится?.

Елизавета Осокина и Артем Грицаенко оценили выступление в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге. 

Грицаенко: Ехали максимально на контроле, чтобы не было ошибок. Они были, но минимальные. Как откатали — так откатали. В процессе программы думал: когда это закончится? А Лиза думала про день рождения (18 декабря Осокиной исполнилось 19 лет). 

Осокина: Отмечать буду только в Перми. Иногда он выпадает раньше чемпионата России или позже, но я привыкла уже отмечать не в Перми, на тренировках. Отмечать не получается.

Грицаенко: Я пока поздравил Лизу только словами. Все мысли о прокате.

Осокина: Есть нотка того, что сегодня особый день. Но я оставила все на льду. Нет сил на что-то еще.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
