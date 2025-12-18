Артем Грицаенко: «В процессе программы думал: когда это закончится? А Лиза думала про день рождения»
Грицаенко о короткой программе на ЧР: в процессе думал: когда это закончится?.
Елизавета Осокина и Артем Грицаенко оценили выступление в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
Грицаенко: Ехали максимально на контроле, чтобы не было ошибок. Они были, но минимальные. Как откатали — так откатали. В процессе программы думал: когда это закончится? А Лиза думала про день рождения (18 декабря Осокиной исполнилось 19 лет).
Осокина: Отмечать буду только в Перми. Иногда он выпадает раньше чемпионата России или позже, но я привыкла уже отмечать не в Перми, на тренировках. Отмечать не получается.
Грицаенко: Я пока поздравил Лизу только словами. Все мысли о прокате.
Осокина: Есть нотка того, что сегодня особый день. Но я оставила все на льду. Нет сил на что-то еще.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
