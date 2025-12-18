Некрасов о бортах на чемпионате России: «Если врезаться, надо будет брать кредит»

Некрасов: если врезаться в бортик на чемпионате России, надо будет брать кредит.

Максим Некрасов , выступающий в танцах на льду с Василисой Кагановской , пошутил о мультимедийных бортах на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Мы вчера обсуждали на тренировке, что, если врезаться в бортик, надо будет брать кредит», – сказал Некрасов.

Кагановская и Некрасов после ритм-танца идут вторыми с результатом 84,82, лидируют Александра Степанова и Иван Букин (87,45).