Некрасов о бортах на чемпионате России: «Если врезаться, надо будет брать кредит»
Некрасов: если врезаться в бортик на чемпионате России, надо будет брать кредит.
Максим Некрасов, выступающий в танцах на льду с Василисой Кагановской, пошутил о мультимедийных бортах на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
«Мы вчера обсуждали на тренировке, что, если врезаться в бортик, надо будет брать кредит», – сказал Некрасов.
Кагановская и Некрасов после ритм-танца идут вторыми с результатом 84,82, лидируют Александра Степанова и Иван Букин (87,45).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
