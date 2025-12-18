Матвей Янченков: «На тренировках редко ошибались на выбросе, сегодня просто не наш день»

Янченков: на тренировках редко ошибались на выбросе, сегодня просто не наш день.

Матвей Янченков, выступающий в паре с Екатериной Чикмаревой, объяснил ошибку в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Все шло нормально, просто произошла нелепая случайность. На тренировках редко ошибались на этом выбросе, сегодня просто не наш день.

В любом случае, я получил удовольствие от проката», — сказал Янченков.