Юлия Артемьева: «Рада, что наконец-то получился сальхов в короткой программе, на протяжении трех турниров он не получался»

Артемьева: рада, что наконец-то получился сальхов в короткой программе.

Юлия Артемьева и Алексей Брюханов прокомментировали выступление в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Артемьева: Рада, что наконец-то получился сальхов в короткой программе, на протяжении трех турниров он не получался, могла и в произвольной что-то сделать. Мы спокойно готовились к этому турниру, не нагоняли себя. Спокойно выходили на старт без мандража особого.

Брюханов: Мы довольны, все получилось, немного потеряли уровни на легких элементах, а, в целом, мы довольны.

Что случилось на дорожке шагов? Мы немного раньше приехали по музыке, хотел сделать растянутое движение, чтобы музыку заполнить и в итоге слегка запнулся.