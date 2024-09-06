Роднина призвала к работе с международными организациями: «Федерация должна отчитываться о спортивной дипломатии»

Ирина Роднина призвала спортивные организации России к работе с международными

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил , что страна не будет изолироваться от олимпийского движения.

«Я считаю, что министр правильно ставит вопрос, потому что обоюдных претензий много. Но все зависит от личностей. Если сейчас, например, Международный олимпийский комитет (МОК) возглавит Коу (президент Всемирной ассоциации легкой атлетики – Sports), с ним будет сложно выстраивать отношения, так как он уже настроен против нас.

А есть международные спортивные федерации, где к нам вполне нормально относятся. Но ведь от них тоже что-то сверху требуют. К каждой ситуации у нас должен быть индивидуальный подход: где-то работать с президентом федерации, где-то с ее президиумом, где-то с какими-то странами. Но такая работа должна идти.

Я вообще считаю, что мы ее запустили. Федерация должна отчитываться не результатами спортсменов – это его работа и работа тренера. А должна отчитываться о своей деятельности, о так называемой спортивной дипломатии – как она занимается продвижением своих людей в международные органы.

У нас ведь есть только две-три федерации, в которых россияне входят в состав международных структур. Даже в нашем гигантском ISU (Международном союзе конькобежцев) у нас никого нет в техническом комитете. А ведь фигурное катание принесло России столько медалей. Вот этой работой мы и не занимались, а она должна вестись постоянно.

Поэтому я абсолютно поддерживаю министра. Но надеюсь, что это будет не работа по какому-то приказу, а более конкретные шаги по каждой ситуации в отдельности», – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина .

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