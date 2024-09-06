  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
1

Роднина призвала к работе с международными организациями: «Федерация должна отчитываться о спортивной дипломатии»

Ирина Роднина призвала спортивные организации России к работе с международными

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что страна не будет изолироваться от олимпийского движения.

«Я считаю, что министр правильно ставит вопрос, потому что обоюдных претензий много. Но все зависит от личностей. Если сейчас, например, Международный олимпийский комитет (МОК) возглавит Коу (президент Всемирной ассоциации легкой атлетики – Sports), с ним будет сложно выстраивать отношения, так как он уже настроен против нас.

А есть международные спортивные федерации, где к нам вполне нормально относятся. Но ведь от них тоже что-то сверху требуют. К каждой ситуации у нас должен быть индивидуальный подход: где-то работать с президентом федерации, где-то с ее президиумом, где-то с какими-то странами. Но такая работа должна идти.

Я вообще считаю, что мы ее запустили. Федерация должна отчитываться не результатами спортсменов – это его работа и работа тренера. А должна отчитываться о своей деятельности, о так называемой спортивной дипломатии – как она занимается продвижением своих людей в международные органы.

У нас ведь есть только две-три федерации, в которых россияне входят в состав международных структур. Даже в нашем гигантском ISU (Международном союзе конькобежцев) у нас никого нет в техническом комитете. А ведь фигурное катание принесло России столько медалей. Вот этой работой мы и не занимались, а она должна вестись постоянно.

Поэтому я абсолютно поддерживаю министра. Но надеюсь, что это будет не работа по какому-то приказу, а более конкретные шаги по каждой ситуации в отдельности», – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина.

«Вы там шуры-муры, а надо высказываться за Родину». Министр спорта Дегтярев – за дружбу с МОК и WADA

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
logoИрина Роднина
logoМОК
logoISU
World Athletics (IAAF)
logoСебастьян Коу
Министерство спорта России
logoМихаил Дегтярев
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Дегтярев призвал атлетов выразить недовольство политикой МОК: «Сеточки» наших чемпионов надо задействовать. Друзья есть по всему миру»
744 сентября, 12:35
«Вы там шуры-муры, а надо высказываться за Родину». Министр спорта Дегтярев – за дружбу с МОК и ВАДА
494 сентября, 11:17
Михаил Дегтярев: «Мы последние хранители олимпийских ценностей, мы как свет. Будем возвращаться в МОК и на ОИ, а другие форматы параллельно развивать»
1334 сентября, 06:58
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кубок Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга. Петрова и Семков одержали победы, Шарапова – 2-я, Рамзенков – 4-й
274 минуты назад
Валиева о питании в спорте: «То, как мы держали вес, оставляет желать лучшего. Плюс 100-200 грамм, и тебе уже говорят «а почему мы поправились?»
310 минут назад
Гран-при среди юниоров. Хагара, Нишино, Мин Гю Со, Куперман, Эбихара выступят с произвольными программами
сегодня, 15:35Live
Открытая тренировка Тутберидзе не была плановой – ее решили провести после итогов дела Парсеговой (журналист «Матч ТВ» Хоренков)
20сегодня, 15:15
На открытую тренировку Тутберидзе продано 99 из 488 билетов на данный момент. Стоимость – 10 тысяч рублей
102сегодня, 14:58
Федор Варламов: «Это большой стереотип, когда говорят, что танцы для «инвалидов»
3сегодня, 13:45
Курносенко о переходе к Крыловой: «Группу Анжелики Алексеевны всегда отличают интересные постановки. Мы давно хотели поработать с этим специалистом»
2сегодня, 13:39
Федорова о фигуристках в медиа: «Большой респект Медведевой и ее агенту – они делают все возможное, чтобы оставаться на слуху, но без какой-либо грязи и желтухи»
48сегодня, 13:10
Короткая программа Макара Игнатова поставлена под песню Ultimo – Solo
21сегодня, 13:04Видео
Александра Трусова показала тизер короткой программы под Besame Mucho
93сегодня, 12:51Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян победили в парном катании, Телемак и Кулон – 2-е
1сегодня, 15:15
Плесовских и Желтышев пропустили первенство Москвы из-за вывиха плеча партнера
2сегодня, 13:25
Гран-при среди юниоров. Фраджи и Фурно выиграли ритм-танец, Вольфкостин и Царевски – 2-е, Овсянкина и Райе – 9-е
4сегодня, 12:14
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян выиграли короткую программу, Телемак и Кулон – 2-е, Польман и Ренольди – 3-и
1вчера, 15:29
Даниил Самсонов: «Оцениваю свою форму где-то на 75-80 процентов. Произвольную программу катать пока тяжеловато»
2вчера, 14:42
Навка о желании сына Плющенко прыгнуть тройной аксель: «Это круто, когда мальчик ставит перед собой цели и идет к ним»
143 сентября, 11:10
Качушкина о паузе в карьере: «Моя позиция не изменилась. Поступила в РУДН на факультет журналистики»
22 сентября, 18:15
Мария Захарова: «Я рада, что вернулась. За эти два года хотела бросить фигурное катание, много таких мыслей было»
42 сентября, 17:10
Евгения Медведева: «Тренировки – это не только быть в красивой физической форме. Желание заниматься повышается, когда знаешь, что выглядишь привлекательно»
3630 августа, 12:40
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Флорес и Ванг – 2-е
129 августа, 17:39