Михаил Дегтярев: «Мы последние хранители олимпийских ценностей, мы как свет. Будем возвращаться в МОК и на ОИ, а другие форматы параллельно развивать»

Михаил Дегтярев назвал Россию последним хранителем олимпийских ценностей

Министр спорта выступил на сессии «Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

«Все дополнительные форматы [соревнований] мы будем сами инициировать, они будут исключительно в дополнение к основным, к Олимпийским играм. Мы являемся последними хранителями олимпийских ценностей. Мы как свет. Будем возвращаться в Международный олимпийский комитет (МОК) и на Олимпийские игры, а другие форматы параллельно развивать.

И со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) вопрос мы решим, и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вернет свою аккредитацию. Уже все товарищи, которые приезжают оттуда, говорят, что это лучшее агентство, неформально в кулуарах признаются. Мы добьемся, чтобы признавали и юридически», – сказал Дегтярев .