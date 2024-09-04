Михаил Дегтярев: «Мы последние хранители олимпийских ценностей, мы как свет. Будем возвращаться в МОК и на ОИ, а другие форматы параллельно развивать»
Министр спорта выступил на сессии «Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.
«Все дополнительные форматы [соревнований] мы будем сами инициировать, они будут исключительно в дополнение к основным, к Олимпийским играм. Мы являемся последними хранителями олимпийских ценностей. Мы как свет. Будем возвращаться в Международный олимпийский комитет (МОК) и на Олимпийские игры, а другие форматы параллельно развивать.
И со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) вопрос мы решим, и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вернет свою аккредитацию. Уже все товарищи, которые приезжают оттуда, говорят, что это лучшее агентство, неформально в кулуарах признаются. Мы добьемся, чтобы признавали и юридически», – сказал Дегтярев.
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