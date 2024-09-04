Дегтярев призвал атлетов выразить недовольство политикой МОК: «Сеточки» наших чемпионов надо задействовать. Друзья есть по всему миру»

Михаил Дегтярев призвал спортсменов выразить недовольство политикой МОК

«Нам надо снизу начинать движение по высказыванию недовольства политикой Международного олимпийского комитета (МОК). Чтобы атлеты высказывались за возвращение российских спортсменов на старт.

У всех есть WhatsApp, Telegram по всему миру. «Сеточки» наших чемпионов надо задействовать. Надо за родину, за Россию высказываться, за наших атлетов. У наших спортсменов есть же друзья по всему миру», – сказал министр спорта РФ Дегтярев .

Ранее в Париже завершились летние Олимпийские игры. Там выступили лишь 15 российских спортсменов, которых МОК допустил в нейтральном статусе.