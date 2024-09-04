«Вы там шуры-муры, а надо высказываться за Родину». Министр спорта Дегтярев – за дружбу с МОК и ВАДА
Министр спорта Михаил Дегтярев развернуто выступил на полях Восточного Экономического Форума (ВЭФ), в том числе на сессии «Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ» с участием Вероники Степановой, Яны Егорян, Никиты Нагорного и Светланы Ромашиной.
Получилось почти программное интервью. Главные тезисы точно стоит зафиксировать.
Возвращение в мировой спорт: «Вернемся, мы дверью не хлопаем. Своими руками изолироваться не будем»
– Все дополнительные форматы соревнований мы будем сами инициировать, они будут исключительно в дополнение к основным, к Олимпийским играм. Мы являемся последними хранителями олимпийских ценностей. Мы как свет. Будем возвращаться в МОК и на Олимпийские игры, а другие форматы параллельно развивать.
Вернемся ли мы на Олимпийские игры? Вернемся, уверен, мы дверью не хлопаем. Хватит друг друга оскорблять и трясти кулаками, надо работать сначала по восстановлению членства ОКР, потом федераций. Своими руками мы изолироваться не будем.
Но на МОК лучше надавить: «Сеточки» наших чемпионов надо задействовать»
– Нам надо снизу начинать движение по высказыванию недовольства политикой МОК. Чтобы атлеты высказывались за возвращение российских спортсменов на старт.
У всех есть вотсап, телеграм по всему миру. «Сеточки» наших чемпионов надо задействовать. Надо за Россию высказываться, за наших атлетов. У наших спортсменов есть же друзья по всему миру. Вы там шуры‑муры всё, а надо высказываться за Родину.
Медиа играет большую роль при принятии решений, особенно на Западе. Если будем молчать, нас так и будут долбать из всех утюгов США. Нас много, но мы почему‑то молчаливое большинство. Мы должны стать громкими.
Спортсмены в нейтральном статусе не вызывают брезгливость. А кто вызывает?
– Почему так ополчились на наших атлетов, которые поехали в Париж в нейтральном статусе? Я считаю, это несправедливо. От флага и гимна они не отказывались.
У меня, например, вызывают вопросы спортсмены, сменившие спортивное гражданство. Я уверен, это вызывает вопросы у подавляющего большинства граждан России. А те, кто выступают в нейтральном статусе, несмотря на все трудности, завоевывают медали, вот их нужно поддерживать.
Люди же, сменившие спортивное гражданство и заседающие потом в Госдуме, вызывают у меня брезгливость.
От редакции: в Госдуме есть депутат Артур Таймазов, выступавший до 2000 года за Россию, а потом за Узбекистан. На Играх в Сиднее-2000 и Афинах-2004 Таймазов завоевал для Узбекистана серебро и золото. С 2016-го в Госдуме от «Единой России».
Неужели Дегтярев имел в виду его?
WADA – наши союзники. Да-да!
– И с WADA вопрос мы решим, и РУСАДА вернет свою аккредитацию. Уже все товарищи, которые приезжают оттуда, говорят, что это лучшее агентство, неформально в кулуарах признаются. Мы добьемся, чтобы признавали и юридически.
Мы как государство заинтересованы в том, чтобы зло, я имею в виду допинг, искоренять. Мы с WADA союзники, так что не ждите от меня потрясений.
Кто для нас друзья и враги?
– Мы в составе большой делегации во главе с президентом страны посетили Улан‑Батор, поездка получилась очень продуктивная. Главный тренер у нас один – Владимир Владимирович Путин.
Эту поездка в Монголию еще раз говорит о том, что у России на планете Земля много друзей, и этих друзей значительно больше, чем недругов, которые ополчились на нашу страну.
Все это приходящее и уходящее, поэтому рано или поздно все закончится.
Мы – члены олимпийской семьи, приверженцы всех ценностей олимпийской хартии. И мы ниоткуда не уходили. То, что сегодня есть сложности, это полностью вина на некоторых чиновниках международного спорта. К сожалению, они находятся под влиянием общественного мнения и политических движений на Западе.
«Желание – возможность – результат». Новая идеологическая триада массового спорта в России
– Мы вывели определенную идеологическую триаду для массового спорта на одном из совещаний. Желание – возможность – результат.
Желание заниматься спортом должно идти изнутри, а для этого нужна пропаганда, личный пример.
Возможность – инфраструктура. Площадки, в том числе ГТО. Мы недавно открыли в Чеченской Республике самую высокую площадку ГТО в России, приезжайте туда и занимайтесь ГТО.
Ну и результат. Не просто подтягивания и бег, а именно с результатом, чтобы он постоянно рос.
В чем особая сила нашего спорта?
– Мы одна из немногих стран, которая обладает спортивным суверенитетом. Инфраструктуры много, и это благодаря президенту. При Владимире Владимировиче Путине построено такое количество спортивных объектов по всей стране, что ни одна другая страна в мире сравниться не может.
Вы не узнаете Дегтярева на посту министра. Это будет самый осторожный человек
Парился в бане с Жириновским, хотел перекрасить Кремль и рвался в космос: у нас новый министр спорта
Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Кристина Кормилицына; Gettyimages.ru/Clive Brunskill
У меня, как гражданина страны, больше вызывает вопросы, как люди с отрицательным интеллектом попадают на министерские посты
Это все, что нам нужно знать из его проникновенной речи.
А самая высокогорная площадка ГТО в Чечне... Пока статистика была открытой, было известно, что каждый 6-ой житель Чечни получает ту или иную пенсию по инвалидности. То есть спортом и физкульиурой там занимаются многие, но доводит он народ там до инвалидности. Вот такой, извиняюсь за выражение (читаю по складам, шевеля губами) па-ра-докс.
Интересная триада, но в ней затерялись такие элементы как планирование и действие. Или у него есть волшебная щука, как у Емели и он получит результат без действия?
Так он у вас не только главный тренер, но и восстановитель скреп, подниматель с колен, замиритель Кавказа, летун со стерхами, лучший друг гимнасток, доставатель амфор, великий геостратег и геотактик, присоединитель Крыма и прочая, прочая, прочая.