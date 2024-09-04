«Вы там шуры-муры, а надо высказываться за Родину». Министр спорта Дегтярев – за дружбу с МОК и ВАДА

Министр спорта Михаил Дегтярев развернуто выступил на полях Восточного Экономического Форума (ВЭФ), в том числе на сессии «Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ» с участием Вероники Степановой, Яны Егорян, Никиты Нагорного и Светланы Ромашиной.

Получилось почти программное интервью. Главные тезисы точно стоит зафиксировать.

Возвращение в мировой спорт: «Вернемся, мы дверью не хлопаем. Своими руками изолироваться не будем»

– Все дополнительные форматы соревнований мы будем сами инициировать, они будут исключительно в дополнение к основным, к Олимпийским играм. Мы являемся последними хранителями олимпийских ценностей. Мы как свет. Будем возвращаться в МОК и на Олимпийские игры, а другие форматы параллельно развивать.

Вернемся ли мы на Олимпийские игры? Вернемся, уверен, мы дверью не хлопаем. Хватит друг друга оскорблять и трясти кулаками, надо работать сначала по восстановлению членства ОКР, потом федераций. Своими руками мы изолироваться не будем.

Но на МОК лучше надавить: «Сеточки» наших чемпионов надо задействовать»

– Нам надо снизу начинать движение по высказыванию недовольства политикой МОК. Чтобы атлеты высказывались за возвращение российских спортсменов на старт.

У всех есть вотсап, телеграм по всему миру. «Сеточки» наших чемпионов надо задействовать. Надо за Россию высказываться, за наших атлетов. У наших спортсменов есть же друзья по всему миру. Вы там шуры‑муры всё, а надо высказываться за Родину.

Медиа играет большую роль при принятии решений, особенно на Западе. Если будем молчать, нас так и будут долбать из всех утюгов США. Нас много, но мы почему‑то молчаливое большинство. Мы должны стать громкими.

Спортсмены в нейтральном статусе не вызывают брезгливость. А кто вызывает?

– Почему так ополчились на наших атлетов, которые поехали в Париж в нейтральном статусе? Я считаю, это несправедливо. От флага и гимна они не отказывались.

У меня, например, вызывают вопросы спортсмены, сменившие спортивное гражданство. Я уверен, это вызывает вопросы у подавляющего большинства граждан России. А те, кто выступают в нейтральном статусе, несмотря на все трудности, завоевывают медали, вот их нужно поддерживать.

Люди же, сменившие спортивное гражданство и заседающие потом в Госдуме, вызывают у меня брезгливость.

От редакции: в Госдуме есть депутат Артур Таймазов, выступавший до 2000 года за Россию, а потом за Узбекистан. На Играх в Сиднее-2000 и Афинах-2004 Таймазов завоевал для Узбекистана серебро и золото. С 2016-го в Госдуме от «Единой России».

Неужели Дегтярев имел в виду его?

WADA – наши союзники. Да-да!

– И с WADA вопрос мы решим, и РУСАДА вернет свою аккредитацию. Уже все товарищи, которые приезжают оттуда, говорят, что это лучшее агентство, неформально в кулуарах признаются. Мы добьемся, чтобы признавали и юридически.

Мы как государство заинтересованы в том, чтобы зло, я имею в виду допинг, искоренять. Мы с WADA союзники, так что не ждите от меня потрясений.

Кто для нас друзья и враги?

– Мы в составе большой делегации во главе с президентом страны посетили Улан‑Батор, поездка получилась очень продуктивная. Главный тренер у нас один – Владимир Владимирович Путин.

Эту поездка в Монголию еще раз говорит о том, что у России на планете Земля много друзей, и этих друзей значительно больше, чем недругов, которые ополчились на нашу страну.

Все это приходящее и уходящее, поэтому рано или поздно все закончится.

Мы – члены олимпийской семьи, приверженцы всех ценностей олимпийской хартии. И мы ниоткуда не уходили. То, что сегодня есть сложности, это полностью вина на некоторых чиновниках международного спорта. К сожалению, они находятся под влиянием общественного мнения и политических движений на Западе.

«Желание – возможность – результат». Новая идеологическая триада массового спорта в России

– Мы вывели определенную идеологическую триаду для массового спорта на одном из совещаний. Желание – возможность – результат.

Желание заниматься спортом должно идти изнутри, а для этого нужна пропаганда, личный пример.

Возможность – инфраструктура. Площадки, в том числе ГТО. Мы недавно открыли в Чеченской Республике самую высокую площадку ГТО в России, приезжайте туда и занимайтесь ГТО.

Ну и результат. Не просто подтягивания и бег, а именно с результатом, чтобы он постоянно рос.

В чем особая сила нашего спорта?

– Мы одна из немногих стран, которая обладает спортивным суверенитетом. Инфраструктуры много, и это благодаря президенту. При Владимире Владимировиче Путине построено такое количество спортивных объектов по всей стране, что ни одна другая страна в мире сравниться не может.

Вы не узнаете Дегтярева на посту министра. Это будет самый осторожный человек

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Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Кристина Кормилицына; Gettyimages.ru /Clive Brunskill