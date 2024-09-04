Дегтярев о проблеме допинга: «Мы как государство заинтересованы в том, чтобы зло искоренять. Мы с WADA союзники»

Министр спорта Михаил Дегтярев назвал WADA союзником России в борьбе с допингом

«По антидопинговой проблеме мы тоже работаем. Мы как государство заинтересованы в том, чтобы зло, я имею в виду допинг, искоренять. Мы с WADA (Всемирным антидопинговым агентством) союзники, так что не ждите от меня потрясений.

Вернемся ли мы на Олимпийские игры? Вернемся, уверен, мы дверью не хлопаем. Хватит друг друга оскорблять и трясти кулаками, надо работать сначала по восстановлению членства Олимпийского комитета России (ОКР), потом федераций. Своими руками мы изолироваться не будем.

Мы одна из немногих стран, которая обладает спортивным суверенитетом. Инфраструктуры много, и это благодаря президенту. При Владимире Владимировиче Путине построено такое количество спортивных объектов по всей стране, что ни одна другая страна в мире сравниться не может», – заявил Дегтярев .