Бестемьянова о контрольных прокатах: «Если Трусова заявилась, то выступит. Она бы не стала возвращаться, если бы была в плохой форме»
Наталья Бестемьянова верит, что Трусова выступит на контрольных прокатах
Александра Трусова вошла в список участниц контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию, которые пройдут в Санкт-Петербурге 14-15 сентября.
– Верите, что Александра действительно выступит?
– Конечно, верю. Если она заявилась, то выступит. Не знаю, получится ли у нее все на льду. Не видела ее очень давно. Когда спортсмен возвращается после такого перерыва – это большая смелость, это трудно и непросто.
Обычно люди возвращаются, когда они вернулись в свою форму и вернули свои элементы, которые были до перерыва. Она бы не стала возвращаться, если бы была в плохой форме, – сказала олимпийская чемпионка Бестемьянова.
Кто откроет сезон нашей фигурки? Даже Трусова в деле – с мужем
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости