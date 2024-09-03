Бестемьянова о контрольных прокатах: «Если Трусова заявилась, то выступит. Она бы не стала возвращаться, если бы была в плохой форме»

Наталья Бестемьянова верит, что Трусова выступит на контрольных прокатах

Александра Трусова вошла в список участниц контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию, которые пройдут в Санкт-Петербурге 14-15 сентября.

– Верите, что Александра действительно выступит?

– Конечно, верю. Если она заявилась, то выступит. Не знаю, получится ли у нее все на льду. Не видела ее очень давно. Когда спортсмен возвращается после такого перерыва – это большая смелость, это трудно и непросто.

Обычно люди возвращаются, когда они вернулись в свою форму и вернули свои элементы, которые были до перерыва. Она бы не стала возвращаться, если бы была в плохой форме, – сказала олимпийская чемпионка Бестемьянова .

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