«Желание тренера – закон». Шанаева о глубоком декольте в соревновательных костюмах
Елизавета Шанаева объяснила «желанием тренера» глубокое декольте в костюмах
Об этом фигуристка высказалась, отвечая на вопросы в своем телеграм-канале.
– Вам не мешает глубокое декольте в костюмах? Или это инфоповод?
– Желание тренера – закон, – написала она.
В прошедшем сезоне Шанаева вместе с Павлом Дроздом заняла 4-е место на чемпионате России в танцах на льду. Дуэт, который тренировался у Александра Жулина, распался в марте. Сообщалось, что фигуристка остается в группе тренера и ищет нового партнера.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Елизаветы Шанаевой
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