Елизавета Шанаева объяснила «желанием тренера» глубокое декольте в костюмах

Об этом фигуристка высказалась, отвечая на вопросы в своем телеграм-канале.

– Вам не мешает глубокое декольте в костюмах? Или это инфоповод?

– Желание тренера – закон, – написала она.

В прошедшем сезоне Шанаева вместе с Павлом Дроздом заняла 4-е место на чемпионате России в танцах на льду. Дуэт, который тренировался у Александра Жулина, распался в марте. Сообщалось , что фигуристка остается в группе тренера и ищет нового партнера.