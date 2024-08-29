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«Желание тренера – закон». Шанаева о глубоком декольте в соревновательных костюмах

Елизавета Шанаева объяснила «желанием тренера» глубокое декольте в костюмах

Об этом фигуристка высказалась, отвечая на вопросы в своем телеграм-канале.

– Вам не мешает глубокое декольте в костюмах? Или это инфоповод?

– Желание тренера – закон, – написала она.

В прошедшем сезоне Шанаева вместе с Павлом Дроздом заняла 4-е место на чемпионате России в танцах на льду. Дуэт, который тренировался у Александра Жулина, распался в марте. Сообщалось, что фигуристка остается в группе тренера и ищет нового партнера.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Елизаветы Шанаевой
logoсборная России
танцы на льду
logoАлександр Жулин
женское катание
logoЭтери Тутберидзе
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoЕлизавета Шанаева
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