Евгений Плющенко: «В России очень часто переходы от одного тренера к другому осуществляются с нарушениями. Нужно перевести этот процесс в правовое поле»

Евгений Плющенко жалеет об отсутствии трансферной системы в фигурном катании

В мае 2023 года фигуристка Арина Парсегова ушла из академии Евгения Плющенко в группу Этери Тутберидзе. После этого «Ангелы Плющенко» подали в суд из-за невыполнения условий договора со стороны Парсеговой.

Сегодня Никулинский районный суд постановил удовлетворить исковые требования «Ангелов» и взыскать с ответчика – матери фигуристки Натальи Парсеговой – 1,8 млн рублей.

«Конечно, соглашусь со словами Татьяны Анатольевны Тарасовой о том, что подобные конфликты лучше решать не в судебном порядке. Если бы ко мне подошли спортсменка и ее мама и сказали, что хотят перейти к другому тренеру из-за того, что их не устраивают тренер или условия для занятий, мы бы нашли точки соприкосновения. Хотят заниматься у другого тренера – никаких проблем! Рабов у нас нет. Только все нужно делать цивилизованно, по-человечески.

К сожалению, в фигурном катании нет такой трансферной системы, которая существует в игровых видах спорта. Там при переходе из одного клуба в другой необходимо компенсировать затраты на подготовку футболиста или хоккеиста. У нас был заключен контракт с мамой Парсеговой, представлявшей интересы несовершеннолетней фигуристки, и его нужно было выполнять», – сказал Плющенко.

«Не допускаю, что Арина Парсегова вернется в «Ангелы Плющенко». Девочка давно уже представляет другую школу. Причем начала выступать за нее, еще формально числясь у нас. Это, мягко говоря, некорректно.

В России вообще очень часто переходы от одного тренера к другому осуществляются с нарушениями. Нужно перевести этот процесс в правовое поле. Именно этим, в первую очередь, было вызвано наше желание инициировать судебный процесс и привлечь к нему внимание», – добавил Плющенко.