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Вайцеховская о ситуации с Парсеговой: «Когда родители подписывают подобные контракты, они должны понимать, что продают собственного ребенка»

Елена Вайцеховская высказалась о ситуации с Ариной Парсеговой

Суд обязал Парсегову выплатить Академии Евгения Плющенко 1,9 млн рублей в качестве компенсации за нарушение контракта. 

«Для меня история с двухмиллионным судебным иском академии Плющенко к матери 12-летней фигуристки Парсеговой выглядит гораздо более глубокой, нежели формулировка «богатые безжалостные люди обобрали до нитки вдову с двумя детьми».

Мне кажется, когда родители подписывают подобные контракты, они должны не только уметь их читать, но и отдавать себе отчет в том, что продают собственного ребенка. Изначально лишают его выбора собственной жизни», – написала Вайцеховская.

Академия Плющенко отсудила у 12-летней фигуристки (или ее мамы) 1,9 млн за уход – таков контракт

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: телеграм-канал Елены Вайцеховской
logoЕвгений Плющенко
logoсборная России
Елена Вайцеховская
женское катание
logoАкадемия Плющенко
Арина Парсегова
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