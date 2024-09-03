Вайцеховская о ситуации с Парсеговой: «Когда родители подписывают подобные контракты, они должны понимать, что продают собственного ребенка»
Елена Вайцеховская высказалась о ситуации с Ариной Парсеговой
Суд обязал Парсегову выплатить Академии Евгения Плющенко 1,9 млн рублей в качестве компенсации за нарушение контракта.
«Для меня история с двухмиллионным судебным иском академии Плющенко к матери 12-летней фигуристки Парсеговой выглядит гораздо более глубокой, нежели формулировка «богатые безжалостные люди обобрали до нитки вдову с двумя детьми».
Мне кажется, когда родители подписывают подобные контракты, они должны не только уметь их читать, но и отдавать себе отчет в том, что продают собственного ребенка. Изначально лишают его выбора собственной жизни», – написала Вайцеховская.
Академия Плющенко отсудила у 12-летней фигуристки (или ее мамы) 1,9 млн за уход – таков контракт
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: телеграм-канал Елены Вайцеховской
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