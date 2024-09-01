  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Алина Загитова: «На все выступления крашусь всегда сама. Мои мозги собираются в кучу, и я становлюсь более сконцентрированная»
7

Алина Загитова: «На все выступления крашусь всегда сама. Мои мозги собираются в кучу, и я становлюсь более сконцентрированная»

Алина Загитова рассказала, сама ли красится на выступления и съемки

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию стала гостьей стрима «Золотого яблока».

«Всегда по-разному. Сегодня, допустим, я не успела заехать домой и приехала к вам сразу с чемоданами из Казани, так как у меня там было шоу «Хранители времени», которое я первый раз представила. Была продюсером, постановщиком и исполнителем – в общем, там была прям конкретная запара у меня.

Слава богу, успела к вам, бежала изо всех сил. Сразу сказала визажисту приехать, потому что времени мало, а я люблю под музыку, спокойненько накраситься.

Но на все свои выступления я крашусь всегда сама. Я собираюсь во время того, как я крашусь. Мои мозги собираются в кучу, и я становлюсь более сконцентрированная», – сказала Загитова.

Также фигуристка рассказала, чем отличается ее макияж в повседневной жизни от макияжа для выступлений.

«В повседневной жизни – минимум макияжа, максимум уходовой косметики. А на соревнования, выступления, съемки я уже и тон накладываю, перед этим обязательно уходовая косметика, чтобы все красиво легло и не скатывалось. Естественно, более яркий макияж: глаза, губы, контуринг, румяна – для того, чтобы зритель, который сидит даже на самых высоких трибунах, видел, какой ты симпатичный», – добавила Загитова.

Визажист о работе с Загитовой: «Из Алины делают более дерзкую девочку, чем в реальной жизни. Она милая, нежная и хорошая, а ей придают больше бунтарства»

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Золотое яблоко»
logoсборная России
женское катание
logoАлина Загитова
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Алина Загитова: «В чем секрет успеха? В осознании своих ошибок и работе над собой»
16вчера, 20:44
Загитова о том, как справлялась с мыслями бросить спорт: «Помогали родные и близкие, а также тренеры, которые иногда силком тащили на тренировки»
14вчера, 20:26
Загитова о рекорде России на ее шоу: «Это первый раз, когда в закрытом помещении летал 61 дрон»
56вчера, 19:51
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Акатьева о том, чем хочет заниматься после окончания карьеры: «Много разных вариантов – медицина, тренерство. Так или иначе, моя жизнь будет связана со спортом»
4вчера, 20:51
Алина Загитова: «В чем секрет успеха? В осознании своих ошибок и работе над собой»
16вчера, 20:44
Загитова о том, как справлялась с мыслями бросить спорт: «Помогали родные и близкие, а также тренеры, которые иногда силком тащили на тренировки»
14вчера, 20:26
Даниил Глейхенгауз: «Хромых сейчас не говорит, что заканчивает. Пока она берет паузу, у нее побаливает спина, ей даются тяжело многие вещи»
10вчера, 19:59
Загитова о рекорде России на ее шоу: «Это первый раз, когда в закрытом помещении летал 61 дрон»
56вчера, 19:51
Глейхенгауз о допуске российских фигуристов на международные старты: «Надежда умирает последней. Ждем, когда нам дадут возможность выступить»
4вчера, 19:43
Даниил Глейхенгауз: «Еще не смотрел целиком шоу Загитовой в Казани. От всей души поздравляю, она сделала огромный проект»
5вчера, 19:34
Глейхенгауз о постановках нового сезона: «Будут две программы, где будет русский текст. Интересно, как воспримут это зрители»
15вчера, 19:27
Софья Акатьева: «На контрольных прокатах буду выступать с тройными, по ходу сезону будем усложняться»
18вчера, 18:46
Дмитрий Губерниев: «Медведева комментирует блестяще, у нее отличный русский язык, хотя и не такой выдающийся, как у Загитовой»
104вчера, 18:34
Ко всем новостям
Последние новости
Евгения Медведева: «Тренировки – это не только быть в красивой физической форме. Желание заниматься повышается, когда знаешь, что выглядишь привлекательно»
3530 августа, 12:40
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Флорес и Ванг – 2-е
129 августа, 17:39
Медведева о приглашении Тюкавина на шоу: «Буду рада видеть в первых рядах зрителей, чтобы не травмировать наши золотые ноги футбола»
2629 августа, 12:48
Марк Волков о распаде дуэта с Качушкиной: «Завершать карьеру точно не буду. Новую партнершу пока не искал»
329 августа, 09:18
Майя Шегай скатывается в паре с Андреем Шадерковым
327 августа, 10:00
«Теперь мы всегда и везде вместе!» Трусовой и Игнатову подарили парные браслеты
9522 августа, 17:42Фото
Ушакова о видео с вечеринки: «Я вообще не употребляю алкоголь. В личный блог могу выставлять все, что посчитаю нужным»
3219 августа, 05:25
Александр Коган: «Писеев был великим руководителем. Япония, Германия, Польша, Италия и США выразили соболезнования»
14 августа, 18:12
Gensan Summer Cup. Томоно одержал победу, Цубои – 2-й, Накамура – 3-й, Наката выиграл юниорский турнир
13 августа, 19:35
Ирина Роднина: «На протяжении всей жизни Писеев трудился в области фигурного катания и во многом то, что было достигнуто, – результат работы Валентина Николаевича»
112 августа, 11:13