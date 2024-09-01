Алина Загитова: «На все выступления крашусь всегда сама. Мои мозги собираются в кучу, и я становлюсь более сконцентрированная»

Алина Загитова рассказала, сама ли красится на выступления и съемки

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию стала гостьей стрима «Золотого яблока».

«Всегда по-разному. Сегодня, допустим, я не успела заехать домой и приехала к вам сразу с чемоданами из Казани, так как у меня там было шоу «Хранители времени», которое я первый раз представила. Была продюсером, постановщиком и исполнителем – в общем, там была прям конкретная запара у меня.

Слава богу, успела к вам, бежала изо всех сил. Сразу сказала визажисту приехать, потому что времени мало, а я люблю под музыку, спокойненько накраситься.

Но на все свои выступления я крашусь всегда сама. Я собираюсь во время того, как я крашусь. Мои мозги собираются в кучу, и я становлюсь более сконцентрированная», – сказала Загитова.

Также фигуристка рассказала, чем отличается ее макияж в повседневной жизни от макияжа для выступлений.

«В повседневной жизни – минимум макияжа, максимум уходовой косметики. А на соревнования, выступления, съемки я уже и тон накладываю, перед этим обязательно уходовая косметика, чтобы все красиво легло и не скатывалось. Естественно, более яркий макияж: глаза, губы, контуринг, румяна – для того, чтобы зритель, который сидит даже на самых высоких трибунах, видел, какой ты симпатичный», – добавила Загитова .

Визажист о работе с Загитовой: «Из Алины делают более дерзкую девочку, чем в реальной жизни. Она милая, нежная и хорошая, а ей придают больше бунтарства»