Загитова о том, как справлялась с мыслями бросить спорт: «Помогали родные и близкие, а также тренеры, которые иногда силком тащили на тренировки»
Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о стремлении совершенствоваться
«Я не идеальна. Иногда хочется отдохнуть, и если есть возможность что-то перенести, то я вдвойне сделаю. Иногда надо себя притормаживать, чтобы сделать что-то вдвойне.
В планах – работать, совершенствоваться и идти к своей цели и ориентиру, а также быть собой», – сказала Загитова.
Также она ответила на вопрос, как справлялась с мыслями бросить фигурное катание.
«Когда ты опускаешь руки и тебе сложно, то самое легкое – это бросить. Ну и нафиг. Самое сложное – принять ошибки, осознать и пойти тем же путем.
В этих моментах мне помогали родные и близкие, а также тренеры, которые иногда силком тащили на тренировки. Благодарна, что они увидели во мне талант и поверили в меня», – добавила фигуристка.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости