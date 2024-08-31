Загитова о том, как справлялась с мыслями бросить спорт: «Помогали родные и близкие, а также тренеры, которые иногда силком тащили на тренировки»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о стремлении совершенствоваться

«Я не идеальна. Иногда хочется отдохнуть, и если есть возможность что-то перенести, то я вдвойне сделаю. Иногда надо себя притормаживать, чтобы сделать что-то вдвойне.

В планах – работать, совершенствоваться и идти к своей цели и ориентиру, а также быть собой», – сказала Загитова.

Также она ответила на вопрос, как справлялась с мыслями бросить фигурное катание.

«Когда ты опускаешь руки и тебе сложно, то самое легкое – это бросить. Ну и нафиг. Самое сложное – принять ошибки, осознать и пойти тем же путем.

В этих моментах мне помогали родные и близкие, а также тренеры, которые иногда силком тащили на тренировки. Благодарна, что они увидели во мне талант и поверили в меня», – добавила фигуристка.