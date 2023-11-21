Визажист о работе с Загитовой: «Из Алины делают более дерзкую девочку, чем в реальной жизни. Она милая, нежная и хорошая, а ей придают больше бунтарства»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова стиль Фигурное катание

Визажист Алена Фефелова рассказала, как работала с Алиной Загитовой.

Фефелова делала Загитовой макияж на Гран-при России в Красноярске, где олимпийская чемпионка снимала влог для Первого канала. 

– Алина упоминала об особых пожеланиях, какой результат она хочет получить, какое произвести впечатление?

– Как таковых пожеланий у нее не было, потому что образы придумали заранее. Времени на работу было мало, и его точно не хватило бы на обсуждение каких-то предложений, да и необходимость в этом отсутствовала. Все уже максимально проработали.

Единственный момент касался того, какое впечатление предполагалось произвести. Максимально ясно это стало, когда я собирала Алину во второй день.

Мы к тому времени разговорились, и я пришла к выводу, что из нее делают более дерзкую девочку, нежели она является в реальной жизни. Она очень милая, очень нежная и очень хорошая, а ей придают больше бунтарства, статусности. И это круто!

Когда вникаешь в эти образы, знаешь, какой будет первый, какой второй, какой третий, ты прослеживаешь эту линию и понимаешь, какое настроение задумал стилист.

Это, наверное, единственное, на что мы опирались, чтобы сохранить избранный стиль. Единственное, чего придерживались, если отходили немного от задуманных референсов.

– Как в целом вам было сотрудничать с Алиной?

– Работать с Алиной было очень приятно и, безусловно, волнительно. Очень волнительно. Особенно в первый день. Когда я к ней ехала, то уже переживала. А когда начала работать, чувствовала, как трясутся руки. А мне ведь стрелки еще рисовать!

Говорила себе: «Алена, соберись. Для тебя это просто клиент. Это такая же ответственная ситуация, как и с обычными клиентами. Не должно быть такого, что с кем-то ответственности больше. Со всеми она одинаковая. Почему же тебя трясет?» Реально было очень волнительно!

В первый день мы почти не разговаривали. Я задала Алине пару вопросов про наш город, спросила, успела ли она его посмотреть.

А на второй мы уже общались в суперлайтовом режиме! Поговорили на неформальные темы, немножко посмеялись, перешли автоматически «на ты». Стало очень легко, – сказала Фефелова. 

Как одевается Алина Загитова для репортажей Первого канала: косички и шуба, мини-юбки и макси-сапоги

Мы увидели другую Загитову. Опекает мальчика-инвалида и приезжала к нему на Новый год

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45 комментариев

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KMR
Бунтарства? Как по мне,то ее старят лет на 10 для взрослых дядь
+48
-9
+39
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Olga.t
Милая, нежная и хорошая девочка - это уже в прошлом. Сейчас это человек без моральных тормозов.
+33
-15
+18
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Olga Tchistyakov
Простите,это шуба,труселя и корсаж придают статусность человеку?Кто подороже купит? Однако странное видение действительности.
+18
-5
+13
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Максим Столбов
Ну а что поделать, если кроме внешности других талантов нет. Спортивная карьера завершена, на учебу было мало времени. Проблема всех девочек в профессиональном спорте.
+11
-3
+8
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DonaldBrashear 2.0
аа, понятно, эту историю я знаю про Алину уже лет 5 точно, Алина сама ни в чем не виновата, она ничего не решает, не делает, а вот люди вокруг нее, вот они плохие.

Ага, только недавно сама Загитова сказала, что сама выбирает себе наряды, так что, зачем эта визажист несет чушь, мне не понятно.
+11
-3
+8
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Agura
Хороший визажист подчеркивает в девушке ее достоинства: молодость, естественную красоту, нежные черты лица.
Те же визажисты, которые работают с Алиной, создают стандартный образ гламурной девицы. Что это: профессиональная несостоятельность визажистов или злой умысел???
Помнится, в сказках злая мачеха всегда скрывала красоту ненавистной падчеридцы под слоем сажи и грязи и нелепых нарядов.
+10
-3
+7
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Venger80
Ответ KMR
Бунтарства? Как по мне,то ее старят лет на 10 для взрослых дядь
Нынешний её имиджмейкер постарался настолько, чтобы к нему никто и никогда больше не обращался. Бездарь реально.
+7
-1
+6
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KMR
Ответ Venger80
Нынешний её имиджмейкер постарался настолько, чтобы к нему никто и никогда больше не обращался. Бездарь реально.
И главное полный когнитив ее детское поведение с "вопросиками" и внешний вид на 35
+6
0
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Тайга86
Никогда не считала ее красавицей. Симпатичной - да, и даже временами, когда без мейка и улыбающуюся...Ну да ладно... Но стоит отдать должное, у нее такой тип лица, который очень любит косметика, что не нарисуй. Не понимаю правда, зачем на лице молодой, неплохой внешне девушки, ваяют эти возрастные маски а ля "умереть - не встать"? Никто из девчонок коллег так не красится, если только для шоу и фотосессий. И пожелание там у нее всегда одно - густо нарисовать новые глаза и еще больше чем-нибудь ярким увеличить и без того увеличенные губы. Вот поэтому и путаются с возрастом...то ли 30, то ли 40.
+9
-3
+6
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Моё Моя
Алиночка - наше солнышко))
+6
-1
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Gemma157
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Да, так мило, нежно и хорошо проезжает на красный и грубит Самарину у себя на влогах..
+9
-5
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Andrey
Фрика и клоуна из нее сделали😂
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Katerina Sunny
Ответ Agura
Хороший визажист подчеркивает в девушке ее достоинства: молодость, естественную красоту, нежные черты лица. Те же визажисты, которые работают с Алиной, создают стандартный образ гламурной девицы. Что это: профессиональная несостоятельность визажистов или злой умысел??? Помнится, в сказках злая мачеха всегда скрывала красоту ненавистной падчеридцы под слоем сажи и грязи и нелепых нарядов.
Только у Загитовой нет мачехи, а есть мать и отец. А мать ещё в том году была менеджером, сейчас финансовый директор. А когда Загитова только появилась на Первом и сестра была её "продюсером". Там вся семья похоже готова перепробовать все специальности.
+6
-2
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Revery
Ответ Туц
Комментарий скрыт
Нельзя называть красотой то, что остаётся на влажной салфетке.
Та же Худа без макияжа просто нереальная красотка, а как накрасится - так здравствуй вечер на сельской дискотеке.
+4
-1
+3
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ DonaldBrashear 2.0
аа, понятно, эту историю я знаю про Алину уже лет 5 точно, Алина сама ни в чем не виновата, она ничего не решает, не делает, а вот люди вокруг нее, вот они плохие. Ага, только недавно сама Загитова сказала, что сама выбирает себе наряды, так что, зачем эта визажист несет чушь, мне не понятно.
+100!)
Сама выбирает себе наряды и утверждает, что все ей завидуют и мечтают так одеваться
+5
-2
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Грибная Фея
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Agura
Хороший визажист подчеркивает в девушке ее достоинства: молодость, естественную красоту, нежные черты лица. Те же визажисты, которые работают с Алиной, создают стандартный образ гламурной девицы. Что это: профессиональная несостоятельность визажистов или злой умысел??? Помнится, в сказках злая мачеха всегда скрывала красоту ненавистной падчеридцы под слоем сажи и грязи и нелепых нарядов.
у вас в отношении Алины всегда кто-то виноват. уже до смешного... всюду заговоры мерещатся
+7
-4
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Duck Nightingale
Ты че такая дерзкая, а?
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Olga Tchistyakov
Простите,это шуба,труселя и корсаж придают статусность человеку?Кто подороже купит? Однако странное видение действительности.
Однако странное видение действительности.
____________
ну уж какое есть))
Харе придираться к Алиночке!
+3
-1
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Revery
Ответ Olga Tchistyakov
Простите,это шуба,труселя и корсаж придают статусность человеку?Кто подороже купит? Однако странное видение действительности.
Просто такой имидж превращает женщину из самостоятельной личности в аксессуар для статусного (если повезёт) дяди. Поэтому нужен тяжелый мейк, чтобы привести лицо к золотому стандарту "шоб как у всех", подколотые губёшки, безвкусные, но баснословно дорогие наряды - всё вместе это должно давать знающим людям картину "Посмотрите, сколько денег я в ЭТО вложил, могу себе позволить"
+4
-2
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KMR
Ответ igls54
Хотелось бы уточнить, дядь или дедушек?
Ну может и для моложавых дедушек.
+2
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Bartez1986
милая, нежная и хорошая ездит на красный свет. очень хорошая, конечно
+13
-11
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igls54
Ответ KMR
Бунтарства? Как по мне,то ее старят лет на 10 для взрослых дядь
Хотелось бы уточнить, дядь или дедушек?
+2
-1
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Duck Nightingale
Ответ Тайга86
Никогда не считала ее красавицей. Симпатичной - да, и даже временами, когда без мейка и улыбающуюся...Ну да ладно... Но стоит отдать должное, у нее такой тип лица, который очень любит косметика, что не нарисуй. Не понимаю правда, зачем на лице молодой, неплохой внешне девушки, ваяют эти возрастные маски а ля "умереть - не встать"? Никто из девчонок коллег так не красится, если только для шоу и фотосессий. И пожелание там у нее всегда одно - густо нарисовать новые глаза и еще больше чем-нибудь ярким увеличить и без того увеличенные губы. Вот поэтому и путаются с возрастом...то ли 30, то ли 40.
Глаза так сильно красят ей что свои у нее - самое слабое место во внешности. Вон у Медведевой макияж естесственный, в этом она Загитову задвинула
+2
-1
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muslim1978
да да да, скоро на ней будет наряд из сказки "Голый король"
+2
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BillShen
А в каких соревнованиях в последний раз участвовала загитова?
+2
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Виктория Обер
Надо с ней снять фильм ,,Бунтарка без причины’’. Будет наш женский вариант Джеймса Дина. Ну и что, что актриса никакая. И нет органики. Но отрекламируют и все дела. Хи-хи.
+9
-8
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Туц
Ответ Revery
Нельзя называть красотой то, что остаётся на влажной салфетке. Та же Худа без макияжа просто нереальная красотка, а как накрасится - так здравствуй вечер на сельской дискотеке.
Худа красотка и без макияжа и с сильным. Как и Алина. Если бы были претензии к какому то конкретному макияжу я бы еще списала все на вкусовщину. Но тенденция такая что просто любой насыщенный вечерний макияжи считается кошмар-кошмар и любую автоматически "портит" хотя это не так.
Общество тут словно боится когда девушки хотят быть яркими, дерзкими, когда не стесняются подчеркивать собственную красоту. Но времена когда девушки были приложение к мужчинам, и их украшала только скромность и ничего больше давно прошли.
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Алексей Венедиктов
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Ответ Gemma157
Да, так мило, нежно и хорошо проезжает на красный и грубит Самарину у себя на влогах..
И связями угрожает))) невинная овечка😂
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Максим Столбов
Ну а что поделать, если кроме внешности других талантов нет. Спортивная карьера завершена, на учебу было мало времени. Проблема всех девочек в профессиональном спорте.
да и не только в спорте, чоужтам)
+1
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Lapo Elkann
Ответ Туц
Комментарий скрыт
Раньше она тоже красилась, но возрастной не выглядела. С лицом понятно , коррекция , но и с глазами что то сделала. Морщинки в таком возрасте тоже старят.
А на счет другой девочки , при чем тут она и где я ее хвалю . Красивой считаю только красивых и обязательно с красивыми глазами. например Синицину .
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Татьяна Тычинская
Ответ Olga.t
Милая, нежная и хорошая девочка - это уже в прошлом. Сейчас это человек без моральных тормозов.
Каждый видит то, что хочет видеть
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Anna Stefan
Кто именно делает? Надо его поймать и устроить тёмную. И Алине лучше держаться от таких "стилистов" подальше.
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Duck Nightingale
Визажист: из Алины делают шала..у
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