Визажист о работе с Загитовой: «Из Алины делают более дерзкую девочку, чем в реальной жизни. Она милая, нежная и хорошая, а ей придают больше бунтарства»
Визажист Алена Фефелова рассказала, как работала с Алиной Загитовой.
Фефелова делала Загитовой макияж на Гран-при России в Красноярске, где олимпийская чемпионка снимала влог для Первого канала.
– Алина упоминала об особых пожеланиях, какой результат она хочет получить, какое произвести впечатление?
– Как таковых пожеланий у нее не было, потому что образы придумали заранее. Времени на работу было мало, и его точно не хватило бы на обсуждение каких-то предложений, да и необходимость в этом отсутствовала. Все уже максимально проработали.
Единственный момент касался того, какое впечатление предполагалось произвести. Максимально ясно это стало, когда я собирала Алину во второй день.
Мы к тому времени разговорились, и я пришла к выводу, что из нее делают более дерзкую девочку, нежели она является в реальной жизни. Она очень милая, очень нежная и очень хорошая, а ей придают больше бунтарства, статусности. И это круто!
Когда вникаешь в эти образы, знаешь, какой будет первый, какой второй, какой третий, ты прослеживаешь эту линию и понимаешь, какое настроение задумал стилист.
Это, наверное, единственное, на что мы опирались, чтобы сохранить избранный стиль. Единственное, чего придерживались, если отходили немного от задуманных референсов.
– Как в целом вам было сотрудничать с Алиной?
– Работать с Алиной было очень приятно и, безусловно, волнительно. Очень волнительно. Особенно в первый день. Когда я к ней ехала, то уже переживала. А когда начала работать, чувствовала, как трясутся руки. А мне ведь стрелки еще рисовать!
Говорила себе: «Алена, соберись. Для тебя это просто клиент. Это такая же ответственная ситуация, как и с обычными клиентами. Не должно быть такого, что с кем-то ответственности больше. Со всеми она одинаковая. Почему же тебя трясет?» Реально было очень волнительно!
В первый день мы почти не разговаривали. Я задала Алине пару вопросов про наш город, спросила, успела ли она его посмотреть.
А на второй мы уже общались в суперлайтовом режиме! Поговорили на неформальные темы, немножко посмеялись, перешли автоматически «на ты». Стало очень легко, – сказала Фефелова.
Как одевается Алина Загитова для репортажей Первого канала: косички и шуба, мини-юбки и макси-сапоги
Мы увидели другую Загитову. Опекает мальчика-инвалида и приезжала к нему на Новый год
Ага, только недавно сама Загитова сказала, что сама выбирает себе наряды, так что, зачем эта визажист несет чушь, мне не понятно.
Те же визажисты, которые работают с Алиной, создают стандартный образ гламурной девицы. Что это: профессиональная несостоятельность визажистов или злой умысел???
Помнится, в сказках злая мачеха всегда скрывала красоту ненавистной падчеридцы под слоем сажи и грязи и нелепых нарядов.
Та же Худа без макияжа просто нереальная красотка, а как накрасится - так здравствуй вечер на сельской дискотеке.
Сама выбирает себе наряды и утверждает, что все ей завидуют и мечтают так одеваться
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ну уж какое есть))
Харе придираться к Алиночке!
Общество тут словно боится когда девушки хотят быть яркими, дерзкими, когда не стесняются подчеркивать собственную красоту. Но времена когда девушки были приложение к мужчинам, и их украшала только скромность и ничего больше давно прошли.
А на счет другой девочки , при чем тут она и где я ее хвалю . Красивой считаю только красивых и обязательно с красивыми глазами. например Синицину .