Визажист о работе с Загитовой: «Из Алины делают более дерзкую девочку, чем в реальной жизни. Она милая, нежная и хорошая, а ей придают больше бунтарства»

Визажист Алена Фефелова рассказала, как работала с Алиной Загитовой.

Фефелова делала Загитовой макияж на Гран-при России в Красноярске, где олимпийская чемпионка снимала влог для Первого канала.

– Алина упоминала об особых пожеланиях, какой результат она хочет получить, какое произвести впечатление?

– Как таковых пожеланий у нее не было, потому что образы придумали заранее. Времени на работу было мало, и его точно не хватило бы на обсуждение каких-то предложений, да и необходимость в этом отсутствовала. Все уже максимально проработали.

Единственный момент касался того, какое впечатление предполагалось произвести. Максимально ясно это стало, когда я собирала Алину во второй день.

Мы к тому времени разговорились, и я пришла к выводу, что из нее делают более дерзкую девочку, нежели она является в реальной жизни. Она очень милая, очень нежная и очень хорошая, а ей придают больше бунтарства, статусности. И это круто!

Когда вникаешь в эти образы, знаешь, какой будет первый, какой второй, какой третий, ты прослеживаешь эту линию и понимаешь, какое настроение задумал стилист.

Это, наверное, единственное, на что мы опирались, чтобы сохранить избранный стиль. Единственное, чего придерживались, если отходили немного от задуманных референсов.

– Как в целом вам было сотрудничать с Алиной?

– Работать с Алиной было очень приятно и, безусловно, волнительно. Очень волнительно. Особенно в первый день. Когда я к ней ехала, то уже переживала. А когда начала работать, чувствовала, как трясутся руки. А мне ведь стрелки еще рисовать!

Говорила себе: «Алена, соберись. Для тебя это просто клиент. Это такая же ответственная ситуация, как и с обычными клиентами. Не должно быть такого, что с кем-то ответственности больше. Со всеми она одинаковая. Почему же тебя трясет?» Реально было очень волнительно!

В первый день мы почти не разговаривали. Я задала Алине пару вопросов про наш город, спросила, успела ли она его посмотреть.

А на второй мы уже общались в суперлайтовом режиме! Поговорили на неформальные темы, немножко посмеялись, перешли автоматически «на ты». Стало очень легко, – сказала Фефелова.

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