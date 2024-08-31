Загитова о рекорде России на ее шоу: «Это первый раз, когда в закрытом помещении летал 61 дрон»
Алина Загитова рассказала, какой рекорд был установлен на ее шоу
Шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию «Хранители времени» прошло в Казани 29 августа.
«Самое ценное, что зрителям понравилось шоу. За два с половиной месяца мы построили большое шоу.
Естественно, мне удалось собрать сплоченную команду, я училась всему у профессионалов: как поставить свет, режиссуре и остальному. Коммуникация с людьми из разных сфер была сложная. Получила экспресс-обучение.
Благодаря шоу был поставлен рекорд. У нас летали дроны. Это первый раз, когда в закрытом помещении летал 61 дрон. Это рекорд России», – сказала Загитова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
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