Загитова о рекорде России на ее шоу: «Это первый раз, когда в закрытом помещении летал 61 дрон»

Алина Загитова рассказала, какой рекорд был установлен на ее шоу

Шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию «Хранители времени» прошло в Казани 29 августа.

«Самое ценное, что зрителям понравилось шоу. За два с половиной месяца мы построили большое шоу.

Естественно, мне удалось собрать сплоченную команду, я училась всему у профессионалов: как поставить свет, режиссуре и остальному. Коммуникация с людьми из разных сфер была сложная. Получила экспресс-обучение.

Благодаря шоу был поставлен рекорд. У нас летали дроны. Это первый раз, когда в закрытом помещении летал 61 дрон. Это рекорд России», – сказала Загитова .

Я сходил на шоу Загитовой. Ну и как?