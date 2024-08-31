Алина Загитова: «В чем секрет успеха? В осознании своих ошибок и работе над собой»

Алина Загитова считает, что секрет успеха заключается в работе над собой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию ответила на вопрос о том, как бы она выступала сейчас.

– Я не люблю сослагательных наклонений. Я соревновалась в то время, считаю, что надо жить в моменте. Глупо рассуждать, что было бы сейчас и как бы я выступала сейчас, потому что сейчас не выступаю.

– В чем секрет успеха?

– В постоянной работе над собой. В осознании своих ошибок и работе над собой, – сказала Загитова.