Алина Загитова: «В чем секрет успеха? В осознании своих ошибок и работе над собой»
Алина Загитова считает, что секрет успеха заключается в работе над собой
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию ответила на вопрос о том, как бы она выступала сейчас.
– Я не люблю сослагательных наклонений. Я соревновалась в то время, считаю, что надо жить в моменте. Глупо рассуждать, что было бы сейчас и как бы я выступала сейчас, потому что сейчас не выступаю.
– В чем секрет успеха?
– В постоянной работе над собой. В осознании своих ошибок и работе над собой, – сказала Загитова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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