Даниил Глейхенгауз: «Еще не смотрел целиком шоу Загитовой в Казани. От всей души поздравляю, она сделала огромный проект»

Хореограф Даниил Глейхенгауз высказался о шоу Алины Загитовой

Шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию «Хранители времени» прошло в Казани 29 августа.

«Я еще не смотрел целиком шоу Загитовой в Казани. Я от всей души поздравляю, что она сделала огромный проект. Потому что одно дело – кататься на льду, а другое – это создать декорации, свет, музыку и остальное. Только низкий поклон и благодарность», – сказал Глейхенгауз.

Я сходил на шоу Загитовой. Ну и как?