Даниил Глейхенгауз: «Еще не смотрел целиком шоу Загитовой в Казани. От всей души поздравляю, она сделала огромный проект»
Хореограф Даниил Глейхенгауз высказался о шоу Алины Загитовой
Шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию «Хранители времени» прошло в Казани 29 августа.
«Я еще не смотрел целиком шоу Загитовой в Казани. Я от всей души поздравляю, что она сделала огромный проект. Потому что одно дело – кататься на льду, а другое – это создать декорации, свет, музыку и остальное. Только низкий поклон и благодарность», – сказал Глейхенгауз.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
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