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Загитова после шоу «Хранители времени»: «Я благодарна каждому, кто принимал участие в шоу. Эта история на льду останется в моем сердце навсегда»

Алина Загитова поделилась эмоциями после шоу «Хранители времени»

Шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию прошло в Казани 29 августа.

«Пишу со слезами на глазах ♥️

Я благодарна каждому, всем, кто принимал участие в шоу🤗 Казань, спасибо за теплый прием! Спасибо за доверие раису Республики Татарстан, реализовать себя как продюсера! Мэру городу Казань! Спасибо Министерству спорта! Министерству культуры!

Спасибо моей огромной команде! Фигуристам, деткам, хору и каждому, кто жил этим проектом вместе со мной! Все вы 💛каждый по отдельности и есть одно единое, что и помогло реализовать потрясающий проект, историю, ожившую на льду!

Конечно, я благодарю моих болельщиков, которые дают большую мотивацию и дарят свою любовь💜Это взаимно)

Эта история на льду останется в моем сердце навсегда, она останется в ваших сердцах, в сердце каждого, кто пришел и увидел шоу «Хранители времени»! 💚

Спасибо, Казань! Спасибо, Татарстан! Дальше больше 😉

«Мы движемся вперед из года в год, историю храня» ♾, – написала Загитова.

Я сходил на шоу Загитовой. Ну и как?

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Алины Загитовой
logoсборная России
женское катание
logoАлина Загитова
ледовые шоу
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