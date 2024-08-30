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Тарасова о шоу Загитовой: «Оно не было похоже ни на какое шоу, которое мы видели в России»

Татьяна Тарасова высоко оценила премьеру ледового шоу Алины Загитовой

29 августа в Казани прошло шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию «Хранители времени».

«Мне не все удалось посмотреть, я видела только начальную часть ледового шоу Алины Загитовой. Все, кто готовил программу, молодцы, потому что оно не было похоже ни на какое шоу, которое мы видели в России.

Они выбрали тему национальной истории и культуры, у них получилось очень хорошо. Алина Загитова хорошо развивается в выбранном ею направлении», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

«Режиссер шоу Загитовой явно сидел в первом ряду на нашей «Русалочке». Рудковская сравнила фрагменты выступлений, намекнув на повторы

Я сходил на шоу Загитовой. Ну и как?

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
logoТатьяна Тарасова
logoсборная России
женское катание
logoАлина Загитова
Р-Спорт
ледовые шоу
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