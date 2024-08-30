Тарасова о шоу Загитовой: «Оно не было похоже ни на какое шоу, которое мы видели в России»
Татьяна Тарасова высоко оценила премьеру ледового шоу Алины Загитовой
29 августа в Казани прошло шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию «Хранители времени».
«Мне не все удалось посмотреть, я видела только начальную часть ледового шоу Алины Загитовой. Все, кто готовил программу, молодцы, потому что оно не было похоже ни на какое шоу, которое мы видели в России.
Они выбрали тему национальной истории и культуры, у них получилось очень хорошо. Алина Загитова хорошо развивается в выбранном ею направлении», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
«Режиссер шоу Загитовой явно сидел в первом ряду на нашей «Русалочке». Рудковская сравнила фрагменты выступлений, намекнув на повторы
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
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